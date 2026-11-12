Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8528 +0,18%
Bist 11.870,64 +1,75%
Altın Gram 6.382,67 -1,25%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 92,15 -0,66%
--°

Kocaeli sahnesinde Shakespeare gecesi: On İkinci Gece ayakta alkışlandı

Kocaeli Şehir Tiyatroları, 29. yılında William Shakespeare’in On İkinci Gece oyununu SDKM Büyük Sahne’de prömiyerle sahneledi; oyun ayakta alkışlandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kocaeli sahnesinde Shakespeare gecesi: On İkinci Gece ayakta alkışlandı

kocaeli şehir tiyatroları'nda "On İkinci Gece" prömiyeri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 29. sanat yılında William Shakespeare’in sevilen komedisi On İkinci Gece ile izleyicilerin karşısına çıktı. Sezonun yeni yapımlarından olan oyun, prömiyer gece gösterimini SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirdi ve tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

prömiyer gecesi ve seyirci tepkisi:

17 Ekim’de açılışı yapılan sezonun ardından gelen bu prömiyer, salonu dolduran izleyiciler tarafından uzun süreli alkışlarla karşılandı. Geceye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın gibi konuklar katıldı. Oyuncuların başarılı sahne performansları ve yönetmenin sahneleme anlayışı, izleyiciden tam not aldı.

yönetmene takdir ve anma köşesi:

Prömiyer sonunda sahneye davet edilen yönetmen Güray Dinçol, esere kattığı değer ve başarılı yönetimi dolayısıyla çiçekle onurlandırıldı. Ayrıca gecede, Şehir Tiyatroları ailesinin vefat eden sanatçısı Şafak Karali unutulmadı; Karali için hazırlanan özel anma köşesi, sanatçının hatırasını yaşatmak üzere seyirciyle buluşturuldu ve sanatçı bir kez daha saygı ve özlemle anıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat yatırımları kapsamında sahnelenen bu tür yapımlar, kentteki tiyatro yaşamını canlı tutma hedefinin bir parçası olmaya devam ediyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI, 29. SANAT YILINDA WİLLİAM SHAKESPEARE’İN SEVİLEN...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI, 29. SANAT YILINDA WİLLİAM SHAKESPEARE’İN SEVİLEN KOMEDİSİ "ON İKİNCİ GECE" İLE TİYATRO SEVERLERDEN TAM NOT ALDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gazze fotoğrafları COP31'de iklim ve insani krizi aynı karede anlattı
images

Selanik göçmenlerinin 103 yıllık türbe dede pilav geleneği Bağcılar’da yaşatıldı
images

Kaleiçi'ne renkli izler bırakan rögar kapağı boyama etkinliği
images

Klasik akşamı MEM sahne'de: muhteşem valsler

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Göbün koyunda rahatsızlanan kişiye Sahil Güvenlik deniz yoluyla müdahale etti

Kırmızı bültenle aranan yeni nesil örgüt lideri Sercan Sayal Türkiye'ye getirildi

Hizmet kalitesi verim ve sürdürülebilirlikle ölçülecek

Kıbrıscık'ta şehitlerin anısı fotoğraflarla ve dualarla yaşatıldı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor