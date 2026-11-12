Kocaeli sahnesinde Shakespeare gecesi: On İkinci Gece ayakta alkışlandı

kocaeli şehir tiyatroları'nda "On İkinci Gece" prömiyeri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 29. sanat yılında William Shakespeare’in sevilen komedisi On İkinci Gece ile izleyicilerin karşısına çıktı. Sezonun yeni yapımlarından olan oyun, prömiyer gece gösterimini SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirdi ve tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

prömiyer gecesi ve seyirci tepkisi:

17 Ekim’de açılışı yapılan sezonun ardından gelen bu prömiyer, salonu dolduran izleyiciler tarafından uzun süreli alkışlarla karşılandı. Geceye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın gibi konuklar katıldı. Oyuncuların başarılı sahne performansları ve yönetmenin sahneleme anlayışı, izleyiciden tam not aldı.

yönetmene takdir ve anma köşesi:

Prömiyer sonunda sahneye davet edilen yönetmen Güray Dinçol, esere kattığı değer ve başarılı yönetimi dolayısıyla çiçekle onurlandırıldı. Ayrıca gecede, Şehir Tiyatroları ailesinin vefat eden sanatçısı Şafak Karali unutulmadı; Karali için hazırlanan özel anma köşesi, sanatçının hatırasını yaşatmak üzere seyirciyle buluşturuldu ve sanatçı bir kez daha saygı ve özlemle anıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat yatırımları kapsamında sahnelenen bu tür yapımlar, kentteki tiyatro yaşamını canlı tutma hedefinin bir parçası olmaya devam ediyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI, 29. SANAT YILINDA WİLLİAM SHAKESPEARE’İN SEVİLEN KOMEDİSİ "ON İKİNCİ GECE" İLE TİYATRO SEVERLERDEN TAM NOT ALDI.