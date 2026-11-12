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Tandoğan’dan vefa: şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda birlik mesajı

Kütahya İl Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan, şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen vefa kahvaltısında birlik, dayanışma ve minnet duygularını paylaştı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tandoğan’dan vefa: şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda birlik mesajı

kahvaltıda buluşma:

Kütahya İl Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen vefa, birlik ve beraberlik kahvaltısı programına katıldı. Etkinlikte şehit aileleri, gaziler ve aileleri bir araya geldi.

samimi sohbet ve dayanışma:

Program samimi bir atmosferde gerçekleşti; duygusal anların yaşandığı buluşmada Tandoğan, şehit yakınları ve gazilerle uzun uzun sohbet ederek taleplerini ve beklentilerini dinledi. Toplantıda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

şehitlere saygı ve temenniler:

Etkinlikte, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin emanetleri olan ailelerin ve gazilerin her zaman hatırlanması gerektiği ifade edildi. Programda rahmet, minnet ve saygı dilekleri paylaşıldı ve kahraman gazilere sağlıklı, huzurlu bir ömür temennisinde bulunuldu.

etkinliğin mesajı:

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda etkinliğin, şehit aileleri ve gazilerle kurulan gönül bağlarını güçlendirme amacı taşıdığı belirtildi. Program, yerel emniyet teşkilatının vefa ve sorumluluk anlayışını gözler önüne seren bir adım olarak değerlendirildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ TANDOĞAN’DAN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE VEFA

EMNİYET MÜDÜRÜ TANDOĞAN’DAN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE VEFA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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