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Çekmeköy'de kadavra köpekleri ve dronla 2019'dan beri kayıp Sefa Soyalp aranıyor

HTS kayıtları ve gözaltılar sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çekmeköy Alemdağ Ormanı'nda Sefa Soyalp için kadavra köpekli arama yapıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 14:18

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çekmeköy'de kadavra köpekleri ve dronla 2019'dan beri kayıp Sefa Soyalp aranıyor

Arama çalışmaları:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 2019'dan beri kayıp olan Sefa Soyalpin bulunmasına yönelik arama çalışmaları Çekmeköy Alemdağ Ormanı ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Ekipler, bölgede kadavra köpekleri destekli arama gerçekleştirdi ve çalışmalar havadan dron ile görüntülendi.

Soruşturmanın yönü ve HTS incelemeleri:

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Soyalp'in olay öncesi ve sonrasındaki iletişim kayıtlarını HTS üzerinden inceledi. Yapılan analizlerde Soyalp'in Kırıkkale, İstanbul ve Ankara bölgelerinde bulunduğuna dair bulgular ve bazı kişilerle ortak baz istasyonu kayıtları tespit edildi. İncelemeler, Soyalp'in cep telefonunun 20 Ekim 2019 tarihinde kapandığını gösterdi.

Gözaltılar ve saha bulguları:

İncelemeler sonucu Soyalp ile irtibat kurduğu belirlenen kişiler tespit edilerek yakalanıp gözaltına alındı. Aralarında Soyalp ile aynı evde kaldığı belirlenen Özbekistan uyruklu Sırojıddın A.'nın da bulunduğu toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kayıtlarına göre Sırojıddın A., Soyalp'in kaybolmasının hemen ardından aracıyla Çekmeköy Alemdağ Ormanlarına gidip bir süre burada kaldı.

Bu bilginin ardından ormanlık alanda yürütülen aramalarda kadavra köpekleri kullanıldı; ekipler, Soyalp'e ait bir iz ya da delil bulmak amacıyla sistematik tarama yaptı. Arama faaliyetleri dronla havadan takip edilip kayıt altına alındı. Soruşturma ve arama çalışmalarının ilerlemesine göre yeni adımların atılması bekleniyor.

İSTANBUL’DA 2019 YILINDAN BU YANA KAYIP OLARAK ARANAN SEFA SOYALP&#039;İN BULUNMASINA YÖNELİK...

İSTANBUL’DA 2019 YILINDAN BU YANA KAYIP OLARAK ARANAN SEFA SOYALP'İN BULUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ÇEKMEKÖY ALEMDAĞ ORMANI VE ÇEVRESİNDE KADAVRA KÖPEKLERİ DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SOYALP'İ ARAMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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