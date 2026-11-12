Eskişehir'de sinema haftası: gençlere atölyeler, klasikleri canlı performansla izleme fırsatı

Festival başlıyor:

Anadolu Üniversitesi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Eskişehir Uluslararası Film Festivali (EFF), 19-27 Kasım tarihlerinde Eskişehirli sinemaseverlerle buluşacak. Festival programında toplam 55 film yer alıyor; bunların 37'si uzun metraj yapımlardan oluşuyor. Organizasyon, yeniden başlayan gösterimler ve zengin etkinlik takvimiyle kentin yılsonu kültür ajandasının öne çıkan etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.

program ve seçkiler:

Festivalde Türk sinemasından dünya sinemasının seçkin örneklerine, sinema tarihinin unutulmaz yapımlarından genç yönetmenlerin işlerine kadar geniş bir yelpaze sunulacak. Programda canlandırma filmleri, gece yarısı gösterimleri ve engelli farkındalık seçkisi gibi farklı başlıklar da yer alıyor. Gösterimlerin ardından gerçekleştirilecek söyleşilerde yönetmenler ve film ekipleri izleyicilerle bir araya gelecek, yapım süreçlerine dair konuşmalar yapılacak.

eğitim atölyeleri ve netflix iş birliği:

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in vurguladığı üzere Anadolu Üniversitesi, festival aracılığıyla sinema eğitimi ve genç yönetmen adaylarının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu çerçevede festivalde Netflix iş birliği ile öğrenciler için özel bir atölye programı düzenlenecek. Netflix Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Yapımlar Direktörü Pelin Ekinci Kaya öğrencilerle buluşacak; seçilecek 25 kişilik öğrenci grubu iki gün sürecek senaryo ve yönetmenlik atölyelerine katılma fırsatı bulacak. Atölyelerde görüntü yönetmenliği, ışık, ses ve senaryo gibi alanlardaki profesyoneller deneyimlerini aktaracak.

sempozyum, ödüller ve özel gösterimler:

Festivalin akademik ayağı kapsamında 26-27 Kasım tarihlerinde sinema festivallerinin sinemaya, sinema eğitimine ve kültür-sanat yaşamına katkıları tartışılacak bir sempozyum düzenlenecek. Ayrıca Prof. Dr. Hakan Savaş adına gerçekleştirilecek yarışmada son iki yılda yayımlanan sinema kitapları ve makaleleri değerlendirilecek; En İyi Sinema Kitabı ve En İyi Sinema Makalesi ödülleri festivalin kapanış töreninde verilecek.

Özel gösterimler arasında, sinema tarihinin klasiklerinden Buster Keaton'ın yönettiği The General filmi bulunuyor. Filmin 100. yılı anısına 26 Kasım tarihinde düzenlenecek gösterimde piyanist Hakan Ali Toker filme canlı ve doğaçlama piyano performansıyla eşlik edecek.

onur ve emek ödülleri:

Açılış töreninde Türk sinemasına katkı sunan isimlere ödüller takdim edilecek. Festival kapsamında Nilüfer Aydan ve Feyzi Tuna Sinema Onur Ödülü'ne layık görülürken, Sinemaya Emek Ödülü Biket İlhan ve Necip Sarıcı'ya verilecek. Ayrıca Sinema Kültürüne Katkı Ödülü, Türkiye Sinemasında Yeni Yönelimler Konferansı'na takdim edilecek.

Basın toplantısında festival programı ve yenilikleri hakkında bilgi verenler arasında Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Serhat Serter ve Dr. Öğr. Üyesi Duygu Tosunay Gencelli yer aldı.

görsel kimlik ve destekçiler:

Festivalin bu yılki görsel teması, Jean-Luc Godard’ın 'Sinemada saniyede 24 kare gerçektir' sözünden hareketle sinemada hareket kavramı üzerine şekillendi. Festival afişi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü 4. sınıf öğrencisi Barış Baran Bozaner tarafından tasarlandı. Ana sponsorluğunu ETİ üstlenirken, festival Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştiriliyor. Festival programı ve detaylı bilgiye eskfilmfest.org adresinden ulaşılabilir.

DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. YUSUF ADIGÜZEL, REKTÖR DANIŞMANI VE İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. BARIŞ KILINÇ, DEKAN YARDIMCILARI PROF. DR. SIRRI SERHAT SERTER VE DR. ÖĞR. ÜYESİ DUYGU TOSUNAY GENCELLİ, FESTİVALİN PROGRAMI, ETKİNLİKLERİ VE BU YILKİ YENİLİKLERİ HAKKINDA BASIN MENSUPLARINA BİLGİ VERDİ.