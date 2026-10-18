Dev dalgalar İnkumu sahilini çöplüğe döndürdü

İnkumu sahilinde dev dalgaların bıraktığı iz

Bartın’da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından İnkumu sahilinde yükselen dev dalgalar kıyıyı yoğun şekilde etkiledi. Dalgaların kıyıya vurmasıyla sahil şeridinde biriken atıklar, denizden taşınan kütük ve dal parçaları gözle görülür biçimde birikti. Bölge için turuncu kod uyarısı verildi.

Görüntülerde sahil boyunca plastik, deniz çöpleri ve organik kalıntıların yanı sıra, dalgalarla sürüklenen puf koltukların ve diğer eşyaların denize doğru taşındığı kaydedildi. Sahildeki çocuk oyun alanı da dalgaların etkisiyle zarar gördü.

oluşan hasar ve yerel gözlemler:

İl genelinde yaşanan yağış ve fırtına nedeniyle su baskınları ve çatı hasarları rapor edilirken, sahil şeridinde ise dalga boyunun yükselmesi sonucu biriken atıklar dikkat çekti. Haberde, sahil kenarında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

turizm ve çevresel etkiler:

İnkumu, bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olduğu için sahilde oluşan çöplük görüntüsü hem estetik hem de çevresel açıdan olumsuz etki yaratıyor. Kıyıya taşınan kütük ve atıklar, deniz yaşamı ve plaj kullanımı açısından risk oluşturuyor; bu nedenle sahil temizliği ve atıkların toplanmasına yönelik hızlı müdahale gerekeceği öne çıkıyor.

Yaşanan olay, meteorolojik uyarılara dikkatin önemini ve kıyı alanlarında oluşabilecek ani değişimlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlatıyor.

İNKUMU SAHİLİNDE DEV DALGALAR ETKİLİ OLDU. DALGALARIN KIYIYA VURMASIYLA SAHİL ŞERİDİ ÇÖPLERLE DOLDU.