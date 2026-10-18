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Filyos-Gökçeler hattında su taşkını trafiğin akışını kısıtladı

Zonguldak'ta Filyos-Gökçeler güzergâhında su taşkını nedeniyle Bölge Trafik ekipleri önlem aldı; kamyonlar dışındaki araçların geçişi sınırlandı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Filyos-Gökçeler hattında su taşkını trafiğin akışını kısıtladı

Filyos-Gökçeler hattında güvenlik önlemleri

Zonguldak'ta Filyos-Gökçeler güzergâhında meydana gelen su taşkını sonrası Bölge Trafik ekipleri yol güvenliğini sağlamak için sahada yoğun önlem aldı. Ekipler, bölgedeki akışı kontrol altına almak amacıyla denetimleri sıklaştırdı.

güzergâhta uygulanan sınırlamalar:

Yetkililer, taşkının etkili olduğu kesimde kamyonlar dışındaki araçların geçişine izin vermeyerek sürücülerin ve bölge halkının mağduriyet yaşamamasını hedefledi. Bölge Trafik ekiplerinin müdahaleleri ve kontrolleri yoğun biçimde sürüyor.

sürücülere çağrı ve tavsiyeler:

Sürücülerden trafik ekiplerinin uyarılarına uymaları, alternatif yolları tercih etmeleri ve güzergâhtaki güncel durumu takip etmeleri istendi. Yetkililer, güvenlik sağlanana kadar kontrollü uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

Zonguldak&#039;ta taşkın nedeniyle jandarmadan güvenlik önlemi

Zonguldak'ta taşkın nedeniyle jandarmadan güvenlik önlemi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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