Filyos-Gökçeler hattında su taşkını trafiğin akışını kısıtladı

Filyos-Gökçeler hattında güvenlik önlemleri

Zonguldak'ta Filyos-Gökçeler güzergâhında meydana gelen su taşkını sonrası Bölge Trafik ekipleri yol güvenliğini sağlamak için sahada yoğun önlem aldı. Ekipler, bölgedeki akışı kontrol altına almak amacıyla denetimleri sıklaştırdı.

güzergâhta uygulanan sınırlamalar:

Yetkililer, taşkının etkili olduğu kesimde kamyonlar dışındaki araçların geçişine izin vermeyerek sürücülerin ve bölge halkının mağduriyet yaşamamasını hedefledi. Bölge Trafik ekiplerinin müdahaleleri ve kontrolleri yoğun biçimde sürüyor.

sürücülere çağrı ve tavsiyeler:

Sürücülerden trafik ekiplerinin uyarılarına uymaları, alternatif yolları tercih etmeleri ve güzergâhtaki güncel durumu takip etmeleri istendi. Yetkililer, güvenlik sağlanana kadar kontrollü uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

Zonguldak'ta taşkın nedeniyle jandarmadan güvenlik önlemi