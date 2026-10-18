Jandarma, Filyos-Gökçeler yolunda taşkın riskine karşı geçişleri sınırladı

Jandarma bölge trafik ekiplerinin müdahalesi

Zonguldak'ta Filyos-Gökçeler güzergâhında meydana gelen su taşkını sonrası Jandarma Bölge Trafik ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı. Ekipler, yol güvenliğini sağlamak ve olası mağduriyetleri önlemek amacıyla sahada kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

uygulanan trafik kısıtlaması

Bölgede, kamyonlar dışındaki araçların geçişine izin verilmedi. Bu kısıtlama, taşkının etkili olduğu alanlarda sürücü ve yolcu güvenliğini korumaya yönelik olarak hayata geçirildi ve denetimler yoğun şekilde devam ediyor.

sürücülere uyarılar ve öneriler

Jandarma yetkilileri, sürücülerin ekiplerin uyarılarına uymalarını ve güzergâhtaki güncel durumu takip etmelerini istiyor. Vatandaşlara, mümkünse alternatif yolları kullanmaları ve bölgeden geçişte zorunlu olmadıkça bulunmamaları öneriliyor.

ZONGULDAK’TA FİLYOS-GÖKÇELER GÜZERGÂHINDA MEYDANA GELEN SU TAŞKINI NEDENİYLE BÖLGE TRAFİK EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI.