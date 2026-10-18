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Limanda yağmurun ardından plastik seli: kıyılar çöple kaplandı

Zonguldak'ta iki günlük sağanak sonrası derelerden denize taşınan plastik şişe ve çöpler limanda yoğun şekilde birikerek deniz yüzeyini kapladı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Limanda yağmurun ardından plastik seli: kıyılar çöple kaplandı

Limanda plastik atıklar deniz yüzeyini kapladı:

Zonguldak'ta iki gündür süren sağanak yağışların ardından derelerden sürüklenen plastik atıklar ve çöpler liman içinde yoğun şekilde toplandı. Yağışın etkisiyle taşınan atıklar, liman yüzeyini kaplayarak alışılmışın dışında bir görüntü oluşturdu.

yağış sonrası manzara:

Liman çevresinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, plastik şişeler başta olmak üzere poşet, ambalaj ve çeşitli atıkların su yüzeyinde biriktiğini gördü ve şaşkınlık yaşadı. Biriken maddeler deniz yüzeyinin geniş bir bölümünü örterek çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

temizlik ve alınması gereken önlemler:

Ortaya çıkan görüntü, çevre temizliği ve atıkların dereler aracılığıyla denize ulaşmasının engellenmesi gerektiğini yeniden gündeme taşıdı. Limanda biriken plastik atıkların ne zaman temizleneceği ise henüz bilinmiyor; bölge sakinleri ve çevreciler kısa sürede müdahale bekliyor.

ZONGULDAK(İHA)-ZONGULDAK’TA İKİ GÜNDÜR ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLARIN ARDINDAN DERELERDEN...

ZONGULDAK(İHA)-ZONGULDAK’TA İKİ GÜNDÜR ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLARIN ARDINDAN DERELERDEN SÜRÜKLENEN PLASTİK ATIKLAR VE ÇÖPLER LİMANDA BİRİKTİ. ORTAYA ÇIKAN MANZARA VATANDAŞLARI ŞAŞIRTTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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