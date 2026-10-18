Kaçınma manevrası şerit değişikliğini kazaya dönüştürdü

kaza detayı:

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Ankara yolu üzerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre bir otomobil sağ şeritten aniden sol şeride geçmek istedi. Bu sırada araçların arasından hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, çarpışmayı önlemek amacıyla ani bir kaçış manevrası yaptı.

Manevra sırasında motosiklet kontrolden çıktı ve sol şeritte ilerleyen başka bir otomobile arkadan çarptı. Olay anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı; görüntülerde otomobilin şerit değiştirme girişimi ile motosikletin çarpışmayı önlemek için yaptığı hamle açık biçimde görülüyor.

görüntülerde ne görülüyor:

Kask kamerası kayıtlarında, otomobilin sinyal vermeden veya aniden şerit değiştirdiği iddiası ile motosikletlinin dar alandan kaçınma girişimi üst üste geliyor. Kayıtta çarpışmayı engelleme amaçlı yapılan manevranın ardından motosikletin dengesini kaybettiği ve araca çarptığı net şekilde izlenebiliyor.

polisin müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı ve görüntüler değerlendirmeye alındı. Olayla ilgili sorumluluk ve olası ihlallerin tespiti için soruşturma sürüyor.

Görüntüler, trafikte ani şerit değişikliklerinin ve sıkışık trafikte yapılan hızlı manevraların riskini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, sürücüleri şerit değişikliklerinde sinyal kullanma ve dikkatli olma konusunda uyarıyor.

BURSA’DA ARAÇLARIN ARASINDAN HIZLA İLERLEYEN MOTOSİKLET, SİNYAL VERMEDEN ŞERİT DEĞİŞTİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN OTOMOBİLDEN KAÇMAK İSTERKEN SOL ŞERİTTEKİ OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI. KAZA ANI KASK KAMERASINA YANSIDI.