Eskişehir bağları'na yeni yüz: park ve sosyal tesislerle dönüşüm

Melikgazi yatırımlarıyla bölge yeniden şekilleniyor

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu öncülüğünde Melikgazi Belediyesi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde başlattığı yenileme ve yatırım programlarını sürdürüyor. Belediye başkanı bölgedeki park yenilemeleri ile iki ayrı sosyal tesisin son durumunu yerinde inceledi ve projelerin hızla tamamlandığını belirtti.

Palancıoğlu, Eskişehir Bağları bölgesine kazandırılan hizmetleri sıralarken okul, cami, sağlık merkezi, parklar, yeni yollar, pazar yeri ve sosyal tesisleri örnek gösterdi. Bu yatırımların mahallelerin günlük ihtiyaçlarını karşıladığı ve bölgenin çehresini olumlu yönde değiştirdiğini vurguladı.

osmanlı ve selçuklu mahallelerindeki çalışmalar:

Osmanlı Mahallesi'nde yenileme çalışmaları devam eden park, şehir merkezindeki parklarla benzer bir estetik anlayışla düzenleniyor. Parkta ışıl ışıl aydınlatma, çeşitli süslemeler, banklar ve kamelyalar yer alacak; amaç vatandaşların keyif alacağı, dinlenip sosyalleşebileceği bir mekân yaratmak. Başkan Palancıoğlu, park işlerinin kısa zamanda tamamlanıp açılışının yapılacağını söyledi.

Aynı bölgede, Osmanlı Merkez Cami'nin hemen yanı başında yer alan ve daha önce kaldırılan İkinci Bahar Evi'nin yerine büyük ve modern bir sosyal tesis inşa edildi. Bu tesiste emekliler, kadınlar ve gençlerin bir araya gelebileceği alanlar, saha düzenlemeleri ve diğer sosyal donatılar bulunacak. Başkan, burada oluşacak hareketliliğin mahalleyi daha canlı bir merkez haline getireceğini ifade etti.

çok amaçlı sosyal tesislerin tasarımı ve kullanım amaçları:

Selçuklu Mahallesi için tasarlanan kır nikah alanı ve taziye evi gibi çok fonksiyonlu tesisler, hem yaz düğünlerine hem de kışın kapalı mekan gerektiren taziyelere hizmet verecek şekilde planlandı. Bu yaklaşım, Selçuklu, Osmanlı ve Danişmentgazi mahalleleri ile Battalgazi Mahallesi'ne hitap edecek nitelikteki bir merkezi hizmet sunacak.

Belediye, aynı konsepti Küçükbürüngüz, Büyükbürüngüz ve Subaşı gibi diğer mahallelerde de uygulamayı planlıyor; böylece vatandaşlar nitelikli ve konforlu alanlarda sosyal etkinliklerini gerçekleştirebilecekler. Şu an bu tesislerin peyzaj ve tefriş çalışmaları sürüyor ve açılışa sayılı günler kaldı.

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu yapılan hizmetlerin mahalle yaşamını doğrudan iyileştirdiğini, sosyal donatıların yanı sıra altyapı ve ulaşım yatırımlarının da bölgeyi cazibe merkezine dönüştürdüğünü belirtti. Başkan, projelerin tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinlerinin günlük ihtiyaçlarının daha kolay karşılanacağını ve sosyal hayatın canlanacağını sözlerine ekledi.

Melikgazi Belediyesi'nin Eskişehir Bağları'nda sürdürdüğü çalışma programı, bölgeye yönelen hizmet çeşitliliğini artırarak hem fiziki çevrenin hem de sosyal yaşamın kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Vatandaşların kullanımına açılacak yeni parklar ve sosyal tesisler, bölgenin uzun vadeli gelişimi için kritik adımlar olarak değerlendiriliyor.

OSMANLI VE SELÇUKLU MAHALLESİ’NE KAZANDIRDIĞI YATIRIMLAR VE HİZMETLERLE MAHALLELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYIP BÖLGENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPILAN PARKI VE 2 AYRI SOSYAL TESİSİN SON DURUMUNU YERİNDE İNCELEDİ.