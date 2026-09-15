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Devrekani'de direğe çarpan otomobil hurdaya dönerken iki kişi yaralandı

Devrekani'de 34 BV 3518 plakalı otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu araç hurdaya döndü; sürücü M.A. ile A.A. 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Devrekani'de direğe çarpan otomobil hurdaya dönerken iki kişi yaralandı

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kastamonu’nun Devrekani ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, iddialara göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.A. yönetimindeki 34 BV 3518 plakalı otomobil elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motoru yerinden sökülen ve ağır hasar gören araçta bulunan sürücü M.A. ile yolcu A.A. yaralandı. Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Çağrı Merkezine bağlı sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptıktan sonra her iki kişiyi de Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Araçta gözlemlenen hasar:

Çarpışmanın şiddeti nedeniyle aracın ön bölümü ciddi biçimde deforme olurken, motorun yerinden sökülmesi aracın hurdaya döndüğünü ortaya koydu. Bölgedeki görgü ve olay yeri incelemeleri, hasarın şiddetini doğruladı.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Kazayla ilgili olarak emniyet ve ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik ve adli incelemeler sonucunda belirleneceğini bildirdi. Olay yerinde trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için gerekli düzenlemeler yapıldı.

KASTAMONU&#039;NUN DEVREKANİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN...

KASTAMONU'NUN DEVREKANİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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