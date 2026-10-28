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Devriyede son buldu: Nazilli'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma devriyesi sırasında, uyuşturucu suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C. (41) yakalandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Devriyede son buldu: Nazilli'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Devriyede son buldu: Nazilli'de 15 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

olay ve arama çalışmaları:

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Edinilen bilgiye göre, ilçede gerçekleştirilen rutin devriye faaliyeti sırasında, uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma ve sağlama suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C. (41) tespit edilip yakalandı.

gözaltı ve teslim süreci:

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan hükümlüye yönelik adli işlemler başlatıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Y.C., resmi prosedürler takip edilerek kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili arama ve yakalama faaliyetlerinin, aranan diğer şahısların bulunmasına yönelik sürdürüldüğü bildirildi.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE UYUŞTURUCU SUÇUNDAN HAKKINDA 15 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN...

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE UYUŞTURUCU SUÇUNDAN HAKKINDA 15 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ, JANDARMA EKİPLERİNİN DEVRİYE FAALİYETİ SIRASINDA YAKALANDI. (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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