Dicle Üniversitesi'nde çocuklara yönelik ileri düzey CRT-ICD tedavisi başarıyla uygulandı

işlem ve iş birliği:

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, çocuk hastalarda nadir uygulanan ileri düzey kalp pili ve defibrilatör tedavilerinden biri olan CRT-ICD işlemini başarıyla tamamladı. Müdahale, Dicle Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Aritmi Merkezi çatısı altında, Çocuk Kardiyolojisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Türe ile Erişkin Kardiyoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Özbek arasındaki iş birliğiyle gerçekleştirildi.

İşlem, kalp kasılma fonksiyonlarında azalma, kalp yetmezliği ve ciddi kalp ileti sistemi bozukluğu bulunan seçilmiş bir çocuk hastaya uygulandı. Kullanılan CRT-ICD cihazı, aynı anda iki temel işlevi yerine getiriyor: kalbin kasılma uyumunu iyileştirerek pompalama fonksiyonlarını desteklemek ve hayatı tehdit eden ritim bozukluklarını algılayarak gerektiğinde elektriksel müdahalede bulunmak. Bu kombinasyon, hem kalp yetmezliğinin kontrolüne katkı sağlama hem de ani kardiyak ölüm riskini azaltma hedefi taşıyor.

neden çocuklarda nadir uygulanıyor:

Çocuklarda CRT-ICD uygulaması, erişkinlere kıyasla daha nadir görülen ve ileri düzey teknik deneyim gerektiren bir girişimdir. Küçük damar yapıları ve çocuklara özgü anatomik farklılıklar, cihaz ve elektrot yerleşiminde özel planlama ve uzmanlık gerektirir. Bu nedenle işlem, yalnızca kalp kasılma fonksiyonlarının belirgin şekilde azaldığı, kalp yetmezliğinin eşlik ettiği ve ciddi elektriksel ileti bozukluklarının bulunduğu seçilmiş vakalarda tercih ediliyor.

Dicle Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Aritmi Merkezi, çocukluk çağı ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinde elektrofizyolojik çalışmalar, üç boyutlu haritalama eşliğinde kateter ablasyonlar, radyofrekans ve kriyoablasyon uygulamaları ile kalıcı kalp pili ve implante edilebilir defibrilatör işlemlerini yürütüyor. CRT-ICD işleminin başarılı tamamlanması, merkezin çocuk hastalara sunduğu ileri düzey tedavi kapasitesini güçlendiren önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Doç. Dr. Mehmet Türe konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Çocuklarda kalp ritim bozukluklarının ve kalp yetmezliğinin tedavisinde ileri teknoloji gerektiren girişimsel yöntemleri merkezimizde başarıyla uyguluyoruz. CRT-ICD, çocuk hastalarda oldukça nadir ihtiyaç duyulan, hem kalbin kasılma fonksiyonlarını destekleyen hem de hayatı tehdit eden ritim bozukluklarına karşı koruma sağlayan ileri düzey bir tedavi yöntemidir. Bu işlemi Erişkin Kardiyoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Özbek’in değerli desteği ve iş birliğiyle başarıyla gerçekleştirdik. Merkezimiz, artan hasta sayısı, girişimsel işlem deneyimi ve uyguladığı ileri tedavi yöntemleriyle çocukluk çağı ritim bozukluklarının tedavisinde ülkemizin sayılı merkezlerinden biri haline gelmiştir. Amacımız, bölgemizdeki çocuk hastaların ileri düzey tanı ve tedavi hizmetlerine başka merkezlere gitmek zorunda kalmadan ulaşabilmelerini sağlamaktır."

Merkez, güçlü teknik altyapısı, uzman kadrosu ve multidisipliner çalışma anlayışıyla Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerden gelen çocuk hastalara ileri düzey tanı ve tedavi hizmeti sunmayı sürdürüyor.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK HASTANESİ ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ KLİNİĞİ, ÇOCUK HASTALARDA NADİR UYGULANAN İLERİ DÜZEY KALP PİLİ VE DEFİBRİLATÖR TEDAVİLERİNDEN BİRİ OLAN CRT-ICD İŞLEMİNİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİREREK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.