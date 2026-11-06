Yunusemre'de yeni yaşam: vatandaşın güveniyle şekillenen dönüşüm

Yunusemre'de dönüşümde gelinen nokta:

Kocasinan Belediyesi tarafından 2015 yılı Haziran ayında başlatılan Yunusemre Kentsel Dönüşüm Projesi, bölgenin kimliğini ve yaşam kalitesini kökten değiştirdi. Proje; sağlıksız yapı stoğunu dönüştürerek modern konutlar, düzenli yollar, geniş yeşil alanlar ve sosyal donatılarıyla yeni bir mahalle dokusu oluşturdu. Bu süreçte en dikkat çekici başarı, bölgede daha önce mülkiyet sahibi olan ve gecekondularda yaşayan vatandaşların tamamının yeni konutlarına kavuşturulmuş olmasıdır.

Projenin adımları:

Yunusemre'de dönüşümün somut adımları 2015 yılı Haziran başlangıcından itibaren planlı şekilde atıldı. 2016 yılı Mayıs ayında kentsel dönüşüm ofisinin açılması ve aynı yılın Ağustos ayında ilk hak sahibiyle anlaşma yapılması süreci hızlandırdı. 2017 yılında hak sahiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen yıkımlar, bölge halkının memnuniyetiyle devam etti ve yeni yaşam alanlarının temelini attı. İnşaat çalışmaları 2018 yılı Mart ayında başladı; pandemi ve diğer zorluklara rağmen işler kararlılıkla sürdürülerek konutlar, müteahhitlere tanınan süreden 9 ay önce tamamlandı.

Projenin önemli bir dönüm noktası da 2021 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen noter huzurunda dijital ortamda yapılan kura çekimiydi. Bu işlemle ilk etapta yer alan 6 blok ve 336 konutun hak sahipleri belirlendi ve teslim süreci hızlandı.

Vatandaş odaklı yaklaşım ve meclis kararı:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dönüşümü sadece bina yenileme olarak görmediklerini, mahallelerin sosyal ve fiziksel dokusunu da baştan inşa ettiklerini vurguluyor. Başkan Çolakbayrakdar'ın altını çizdiği noktalar arasında daha güvenli, sağlıklı ve konforlu yaşam alanları oluşturma hedefi; yollar, parklar ve sosyal tesislerle örnek mahalleler inşa etme vizyonu yer alıyor. Başkanın ifadelerine göre, Yunusemre’de vatandaşlarımızla güle oynaya yıktık, yepyeni bir şehir inşa ettik yaklaşımı, projenin halkla kurduğu güvene dayalı sürecin özetidir.

Projenin ilerleyen safhasında, bölgenin planlı gelişimini ve kamusal hizmet alanlarının sürekliliğini sağlamak amacıyla Belediye Meclisinde alınan kararlar belirleyici oldu. Yol, park ve sosyal tesis gibi kamu hizmet alanlarının üzerinde kalan yapıların dönüşümüne yönelik karar, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Bu kararla birlikte belediye, bazı konutları rezerv konut olarak tutarak kamulaştırma ve yeni yollar, parklar yapma gibi ihtiyaç duyulan alanlarda dönüşümü mümkün kılmayı planlıyor.

Belediye yetkilileri, Yunusemre Kentsel Dönüşüm Alanı’nda inşası devam eden son konut bloklarının da yıl sonu itibarıyla tamamlanmasının hedeflendiğini bildiriyor. Süreç boyunca ortaya konan iletişim, şeffaflık ve vatandaş katılımı, projenin en önemli dayanakları olarak öne çıkıyor.

Başkan Çolakbayrakdar ve proje ekibi, Kocasinan genelinde dönüştürülmeyi bekleyen birçok bölge olduğunu belirtiyor; amaç, her mahalleye aynı hassasiyetle planlı ve takvimli çalışmalarla ulaşmak ve Kocasinan’ın geleceğini birlikte inşa etmek. Bu kapsamda Yunusemre örneği, yerel yönetim, hak sahipleri ve kamu kararlarının uyumlu çalışmasıyla nasıl örnek bir kentsel dönüşüm modeline dönüşebileceğini gösteriyor.

KOCASİNAN’DA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE EZBER BOZAN PROJELERİYLE TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLAN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; YUNUSEMRE’DE YILLARDIR HAYALİNİ KURAN VATANDAŞLARI MODERN, GÜVENLİ VE KONFORLU YUVALARINA KAVUŞTURURKEN, BÖLGENİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK YENİ BİR DÖNEMİN DE KAPISINI ARALIYOR.