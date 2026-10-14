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Didim belediyesi vakıflar arazisini halkın kullanımına açma yolunda

Didim Belediyesi, Belediye Meclisi yetkisiyle katıldığı Vakıflar arazisi ihalesinde en uygun teklifi verip ihaleyi kazandı; onay sonrası sözleşme imzalanacak.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Didim belediyesi vakıflar arazisini halkın kullanımına açma yolunda

Didim Belediyesi vakıflar arazisi ihalesini kazandı

Didim Belediyesi, Belediye Meclisinin verdiği yetki doğrultusunda katıldığı Vakıflar arazisi ihalesinde en uygun teklifi vererek ihaleyi kazandı. Sürecin tamamlanması için şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğü onayı bekleniyor; onay çıktıktan sonra taraflar arasında sözleşme imzalanacak ve alanın belediye yönetimine devriyle ilgili adımlar atılacak.

İhale sonucunun onay süreci:

Resmi süreçte ihale kararının fiili hale gelmesi Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı idari onaya bağlı. Onayın alınmasını takiben sözleşme imzalanacak ve alana ilişkin kullanım, korunma ve işletme koşulları netleştirilecek. Belediye yetkilileri, sözleşme aşamasında kamu yararı ve kentin ortak değerlerinin korunmasına öncelik verileceğini belirtiyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ihalenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Belediye Meclisimizin verdiği yetki doğrultusunda, Didim halkımız adına katıldığımız Vakıflar arazisi ihalesinde en uygun teklifi verdik ve ihaleyi kazandık. Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğünün onayını bekliyoruz. Onayın ardından sözleşmemizi imzalayarak bu değerli alanı Didim halkımızın kullanımına kazandırmayı hedefliyoruz. Kentimizin ortak değerlerini korumak, kamu yararını gözetmek ve Didim’in geleceğine katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Belediye yetkilileri, alanın ilerleyen aşamalarda halkın kullanımına uygun hale getirilmesi için planlama ve kamusal düzenlemeler üzerinde çalışacaklarını; ancak bunların sözleşme ve onay süreçleri tamamlandıktan sonra netlik kazanacağını vurguladı. Toplumun ortak kullanımına açılacak bir alan olarak planlanması halinde proje ayrıntıları kamuoyu ile paylaşılacak.

DİDİM BELEDİYESİ, BELEDİYE MECLİSİNİN VERDİĞİ YETKİ DOĞRULTUSUNDA VAKIFLAR ARAZİSİ İHALESİNDE EN...

DİDİM BELEDİYESİ, BELEDİYE MECLİSİNİN VERDİĞİ YETKİ DOĞRULTUSUNDA VAKIFLAR ARAZİSİ İHALESİNDE EN UYGUN TEKLİFİ VERDİ VE İHALEYİ KAZANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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