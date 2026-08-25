Didim kıyılarında kaçış girişimi engellendi: 16 düzensiz göçmen yakalandı, şüpheli tutuklandı

Didim açıklarında operasyonla yakalandılar

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ile Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda Didim açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu belirlenen kişiler tespit edildi. Yapılan operasyonda, yabancı turist görüntüsü verilerek organize şekilde hareket ettikleri değerlendirilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonun detayları:

Ekiplerin sahada yürüttüğü denetimler ve istihbari çalışmaların ardından düzenlenen operasyon sırasında göçmenlerin denize açılma planı engellendi. Yakalanan kişiler, kimlik ve sağlık kontrollerinin ardından idari işlemler için Aydın Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Operasyon, insan kaçakçılığına karşı saha koordinasyonunun bir örneği olarak kayda geçti.

Gözaltı ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan yabancı uyruklu V.C. adlı şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yetkililer, adli sürecin devam ettiğini ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Emniyet birimleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı benzer denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİ AÇIKLARINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA YASA DIŞI YOLLARLA YURT DIŞINA ÇIKMAYA HAZIRLANAN 16 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANIRKEN, OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ DE ÇIKARTILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.