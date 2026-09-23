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didim taşburun'da dalgıç kıyafetiyle ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi

Didim Taşburun'da dalgıç kıyafetiyle bulunan cesedin, Söke'de muhasebe yardımcısı olan 66 yaşındaki Üzeyir Taşyumru'ya ait olduğu tespit edildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

didim taşburun'da dalgıç kıyafetiyle ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi

Didim Taşburun'da dalgıç kıyafetiyle ceset bulundu

Didim'in Taşburun mevkiinde dün akşam saatlerinde sahil kıyısında, dalgıç kıyafetiyle bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayı fark eden çevredeki balıkçılar durumu Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Olayın tespiti ve ilk müdahale:

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede cesedin kıyıya vurmuş vaziyette olduğu belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, savcılık talimatıyla detaylı bir inceleme başlatıldı ve ilgili birimler sahada çalışmalarını sürdürdü.

Kimlik tespiti ve soruşturmanın seyri:

Yapılan araştırmada hayatını kaybeden kişinin Söke'de muhasebe yardımcılığı yapan, evli ve bir çocuk babası Üzeyir Taşyumru (66) olduğu tespit edildi. Taşyumru'nun balık tutmak için denize açıldığı bilgisi edinildi. Savcılık incelemesi sonrasında cenaze hastane morguna kaldırıldı; kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, tanık ifadeleri ve teknik incelemeler doğrultusunda olayın nedenine ilişkin çalışmayı sürdürüyor.

TAŞBURUN MEVKİİNDE DALGIÇ KIYAFETİYLE ÖLÜ BULUNAN ŞAHSIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

TAŞBURUN MEVKİİNDE DALGIÇ KIYAFETİYLE ÖLÜ BULUNAN ŞAHSIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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