Didim’de 60 caretta caretta yavrusunun güvenli deniz yolculuğu

Didim'de caretta caretta yavruları denizle buluştu

Didim Belediyesi, Sağtur Plajı'nda dünyaya gelen 60 caretta caretta yavrusunun güvenli şekilde denize ulaşmasını sağladı. Yavrular, yuvalama döneminden itibaren uygulanan önlemlerle ekipler eşliğinde doğal yaşamlarına uğurlandı.

belediyenin sahil koruma uygulamaları:

İlçede caretta caretta'ların yuvalama ve üreme dönemlerinde kullanılan kıyı alanlarında hassasiyet gösteriliyor. Belediye, Mavi Bayraklı plajların temizliği, düzeni ve güvenliğinin korunmasının yanı sıra kıyı ekosisteminin sürdürülebilirliği için aydınlatma düzenlemeleri, işaretlemeler ve ziyaretçi bilgilendirmesi gibi tedbirleri uyguluyor.

sağtur plajı'ndaki süreç ve yavruların yolculuğu:

Sağtur Plajı'nda doğan yavrular, saha ekiplerinin gözetiminde doğal yönlerine yönlendirildi ve denize ulaşana kadar gerekli hassasiyet gösterildi. Minik caretta carettalar, gözlem altında doğal ortamlarına salınarak türün üreme döngüsüne katkı sağlandı.

Didim, caretta caretta'ların önemli yuvalama alanlarına ev sahipliği yapıyor ve belediye, kentteki doğal zenginliklerin korunmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

DİDİM BELEDİYESİ CARETTA CARETTA’LARIN GÜVENLİ YOLCULUĞUNA EŞLİK EDİYOR