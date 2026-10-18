Didim'de hamsi kotalarına sıkı denetim: sürdürülebilir avcılık hedefi

Didim'de kotalar çerçevesinde devam eden denetimler:

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 su ürünleri av sezonu kapsamında uygulanan Hamsi Kota Uygulaması çerçevesinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Yapılan kontroller, hamsi avcılığının belirlenen kota sınırları içinde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor.

Denetimin hedefleri:

Denetimlerin temel hedefi, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması olarak öne çıkıyor. Yetkililer, mevzuata uygun avcılık uygulamalarının sürdürülmesinin uzun vadede stokların korunmasında belirleyici olduğunu vurguluyor.

Uygulama ve kurum açıklaması:

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2026-2027 su ürünleri av sezonu için Hamsi Kota Uygulaması kapsamında denetimlerimiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Denetimlerin, kota sınırlarına uyumun takibi ve mevzuata uygunluğun sağlanmasına hizmet ettiği belirtiliyor.

Yetkililer, sürdürülebilir yönetim ilkeleri doğrultusunda yürütülen kontrollerin hem ekosistem hem de yerel ekonomik faaliyetler açısından önem taşıdığını belirtti; denetimlerin ilçe genelinde süreceği bildirildi.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE 2026-2027 SU ÜRÜNLERİ AV SEZONU KAPSAMINDA HAMSİ AVCILIĞINA YÖNELİK KOTA DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR.