Karadeniz'de saldırıya uğrayan tanker boğaz geçişinde trafiği durdurdu

Karadeniz'de hasar gören M/T Golden Sapling İstanbul Boğazı'ndan geçirildi

Karadeniz'de ağustos ayında dron saldırısıyla ağır hasar alıp Samsun açıklarında karaya oturan Hong Kong bayraklı kimyasal tanker M/T Golden Sapling, kurtarma operasyonunun ardından İstanbul Boğazı'na ulaştırıldı. Tanker, yedekte taşınırken boğaz geçişi nedeniyle trafik geçici olarak durduruldu.

operasyon ve eskort:

Tanker, Singapur merkezli Chem Pool Management tarafından işletilen ve 147,8 metre uzunluğunda, 19 bin 455 DWT kapasitesindeki gemiydi. Açık deniz römorkörü Aras Salvor tarafından yedeğe alındı; operasyona Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM Kurtarma 8 ve KEGM Kurtarma 11 römorkörleri de refakat etti. Geçiş boyunca römorkör ve refakat kuvvetlerinin eşlik etmesiyle kontrol sağlandı.

sonraki aşama ve güvenlik önlemleri:

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla transit gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Tankerin boğaz geçişi havadan görüntülendi ve işlemler tamamlandıktan sonra söküm ve geri dönüşüm için İzmir Aliağa Öge Gemi Söküm Tesisleri'ne götürülmesi planlanıyor.

Olay, bölgedeki deniz trafiği güvenliği ve hasar görmüş gemilerin tahliyesine ilişkin koordinasyonun önemini bir kez daha gösterdi. Geçiş sırasında uygulanan eskort düzenlemeleri ve geçici trafik kısıtlamaları, boğaz ulaşımında risklerin minimize edilmesine odaklandı.

KARADENİZ’DE DRON SALDIRISINA UĞRAYARAK AĞIR HASAR ALAN VE SAMSUN AÇIKLARINDA KARAYA OTURAN HONG KONG BAYRAKLI KİMYASAL TANKER M/T GOLDEN SAPLİNG TANKERİNİN İSTANBUL BOĞAZI’NDAN GEÇİŞİ NEDENİYLE BOĞAZ GEÇİCİ OLARAK ÇİFT YÖNLÜ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI.