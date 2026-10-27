Ergoterapinin görünmeyen kahramanları: gündelik hayatı geri veren yaklaşımlar

avrasya üniversitesi'nde panel ve açılış konuşmaları:

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü tarafından Ömer Yıldız Yerleşkesi'nde düzenlenen "Ergoterapide Farklı Çalışma Alanları ve Mesleki Deneyim Paylaşımı" başlıklı panel, 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü kapsamında gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran, ergoterapinin yalnızca kas ve eklem işlevlerini düzeltmekten öte, kişilerin zihinsel, duygusal ve fiziksel dünyalarını bütüncül olarak ele alan bir disiplin olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Yavuz Özoran, konuşmasında ergoterapistin yaklaşım farkını şu sözlerle özetledi: "Neyin var? diye sormaz; ne yapmak istiyorsun, hayatında neleri başarmak istiyorsun? diye sorar". Bu vurgu, mesleğin hedef odaklı ve bireyin yaşam amacını merkeze alan yapısını öne çıkardı.

uzmanların vurguladığı temel noktalar:

Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Yılmaz ise ergoterapinin gündelik yaşamın sıradan görünen ama hayati anlarını geri verdiğini belirtti. Tuğçe Yılmaz, sabah kahvesini kendi elleriyle tutabilmek, işe yürüyerek gidebilmek veya kendi başına giyinmek gibi basit gözüken eylemlerin birey için taşıdığı değere dikkat çekti ve ergoterapinin bu anları yeniden kazanma süreci olduğunu ifade etti.

Açıklamalar sonrası panelde sırasıyla deneyimli ergoterapistler Cennet Kumru İnce, İlayda Türk, Nurten Bilgin, Esma Kılıç ve Yusuf Yılmaz mesleki birikimlerini, saha deneyimlerini ve ergoterapinin farklı çalışma alanlarını öğrencilerle paylaştı. Katılımcılar, uygulama örnekleri ve vaka yaklaşımlarını içeren paylaşımları ilgiyle takip etti.

panelin sonucu ve katılımcı etkileşimi:

Panel, soru-cevap bölümüyle derinleşen bir tartışma ortamı yarattı; öğrenciler ve konuklar uygulama odaklı sorularla mesleğin pratik boyutlarını sorguladı. Günün anısına kesilen pasta ile etkinlik sonlandırıldı. Etkinlik, ergoterapinin görünürlüğünü artırma ve toplumda hak ettiği değeri pekiştirme amaçlarına hizmet eden bir platform sundu.

Bu tür etkinlikler, ergoterapinin hem sağlık sistemindeki hem de gündelik yaşam içindeki yerini somut örneklerle göstermesi açısından önem taşıyor. Konuşmalarda öne çıkan vurgu, ergoterapinin hedefinin yalnızca fonksiyonel kazanım değil, bireyin yaşamına anlam ve bağımsızlık kazandırmak olduğuydu.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN "ERGOTERAPİDE FARKLI ÇALIŞMA ALANLARI VE MESLEKİ DENEYİM PAYLAŞIMI" KONULU PANEL, ÖMER YILDIZ YERLEŞKESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.