ADÜ DijiLab'da geliştirilen OpenVetAtlas (oVa):

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı bünyesindeki DijiLab tarafından geliştirilen OpenVetAtlas (oVa), veteriner anatomi eğitiminde dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefleyen bir sanal gerçeklik (VR) ve web tabanlı eğitim platformudur. Proje, ADÜ-BAP VTF-25001 desteğiyle başlatılan çalışmaların devamı olarak hayata geçirilmiştir ve altyapısı DijiLab’ın teknik imkânlarıyla oluşturulan taranmış gerçek anatomik modellerin üç boyutlu dijital ikizlerine dayanmaktadır.

Nasıl çalışıyor:

Platformun VR bileşeni, öğrencilere bir laboratuvar ortamına sanal olarak adım atma imkânı sunar; kullanıcılar kemikleri gerçekçi fizik kuralları çerçevesinde ellerine alıp 360 derece inceleyebilir, anatomik oluşumları birebir ölçekle değerlendirebilir. Araştırma ekibi tarafından geliştirilen yüksek performanslı bellek ve grafik optimizasyonu algoritmaları sayesinde, yüz binlerce poligonluk detaylı modeller sanal gerçeklik başlıklarında akıcı olarak çalıştırılabiliyor.

Sanal gerçeklik ekipmanına erişimi olmayan kullanıcılar için hazırlanan OpenVetAtlas Web uygulaması ise herhangi bir ek kurulum gerektirmeksizin bilgisayar, tablet veya akıllı telefonların internet tarayıcıları üzerinden üç boyutlu modellere ulaşma imkânı sağlıyor. Mevcut aşamada çekirdek yazılım altyapısı tamamlanmış; sisteme ilk olarak köpek ön bacak kemikleri entegre edilmiştir. İlerleyen dönemlerde diğer türlerin kemik, eklem, kas, sinir ve dolaşım sistemleri ile organ modüllerinin eklenmesine devam edilecektir.

Erişim, açık kaynak ve eğitim hedefleri:

Platformun geliştirilmesinde doktora öğrencisi Eren Özgürcan Yavaş’ın fikriyle başlayan çalışmalar, yüksek lisans öğrencisi Fatih Gürler ve lisans öğrencisi Halilibrahimefe Özcan’ın katkılarıyla bağımsız yazılım geliştirme sürecine taşınmıştır. Çalışma ekibi, açık bilim yaklaşımıyla herhangi bir ticari kaygı gütmeden tüm kaynak kodları ve web sürümünü uluslararası yazılım geliştirme platformu GitHub üzerinden ücretsiz ve açık kaynak kodlu olarak paylaştı.

Bu sayede platform, kadavra temini kısıtlılıkları ve kimyasal maddelere maruziyet gibi geleneksel eğitimdeki sorunların azaltılmasına katkı sağlamayı; öğrencilere ise zaman ve mekândan bağımsız, tekrarlanabilir ve kalıcı bir öğrenme ortamı sunmayı amaçlıyor. Uygulamanın YÖK’ün dijital dönüşüm ve yenilikçi eğitim vizyonuyla uyumlu olması, projenin diğer üniversite ve birimlerle paylaşılmasına ve yükseköğretimde yaygınlaştırılmasına yönelik bir hedef olarak belirtilmiştir.

Platformun altyapısının DijiLab teknik imkânları ve Veteriner Anatomi Anabilim Dalı insan kaynağıyla geliştirilmesi, bu çalışmanın üniversiteler arası akademik iş birliğine katkı sunmasını ve anatomi öğretiminde sürdürülebilir bir dijital öğrenme modeli örneği oluşturmasını hedeflemektedir.

ADÜ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ’NDE DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMU GELİŞTİRİLDİ