etkinlik ve hedefi:

Düzce Belediyesi Bilim Merkezi, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında düzenlediği etkinliklerle teknoloji ve bilimi yaygınlaştırma misyonunu sürdürdü. Merkezi son etkinlikte, lise öğrencilerini dijital oyun üretimi konusunda bilgilendirmek amacıyla bir söyleşi düzenledi.

etkinliğin içeriği:

Söyleşide Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dr. Ör. Üyesi Mustafa Hikmet Aydıngüler konuşmacı olarak yer aldı ve 'Dijital Oyun Tasarımı' başlığı altında oyun yapımının temel yaklaşımlarını, tasarım süreçlerini ve sektörde dikkat edilen hususları paylaştı. Etkinlik, özellikle Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri başta olmak üzere liselilerin katılımına açık şekilde gerçekleştirildi.

öğrencilerin değerlendirmesi:

Etkinliğe katılan lise öğrencileri söyleşinin verimli geçtiğini belirterek oyun tasarımı konusunda yeni bilgiler edindiklerini ifade etti. Katılımcılar, sunumun uygulamaya dönük yönlerinin kendilerine yol gösterdiğini söyleyip Düzce Belediyesi ve Bilim Merkezi yetkililerine teşekkür etti.

DÜZCE BELEDİYESİ BİLİM MERKEZİ, TÜBİTAK BİLİM SÖYLEŞİLERİ KAPSAMINDA 'DİJİTAL OYUN TASARIMI’ SÖYLEŞİSİNDE LİSELİ GENÇLERİ BİR ARAYA GETİRDİ.