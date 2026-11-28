ETÜ'den geliştirilen çok sektörlü servis robotu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) mühendisleri tarafından yaklaşık bir yıllık çalışmayla üretilen servis robotu, restoranlardan sağlık kuruluşlarına ve fabrikalara kadar uzanan geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. Robotun geliştiricisi Dr. Öğr. Üyesi Emre Çintaş ve ekibi, projede yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı yakaladıklarını belirtiyor.

tasarım ve teknik özellikleri:

Yaklaşık 90 santimetre yüksekliğindeki robot, hem donanım hem de yazılım altyapısı bakımından restoran ihtiyaçları gözetilerek tasarlanmış. Bununla birlikte ekip, cihazı farklı sektörlerin gereksinimlerine uyarlanabilir şekilde geliştirdi. Robot; masa servisi, bulaşık toplama, rastgele dolaşım modunda reklam gösterimi ile özel organizasyonlarda doğum günü ve evlilik teklifi gibi kutlamalar için kullanılabiliyor.

Donanım ve yazılım bileşenlerinin yerli olarak geliştirilmiş olması, sistemin güvenli ve esnek bir biçimde farklı görevler için yeniden programlanabilmesini sağlıyor. Çintaş, bu yaklaşımın özellikle pandemi döneminde ihtiyaç duyulan uzaktan hizmet operasyonlarında avantaj sunduğunu vurguluyor.

saha uygulamaları ve sektör hedefleri:

ETÜ ekibi robotun sadece restoranlarla sınırlı kalmayacağını, sağlık, eğitim, alışveriş merkezleri ve sanayi gibi alanlarda da görev alabileceğini söylüyor. Sağlık sektöründe ilacı veya küçük malzemeyi hastalara ulaştırma, alışveriş merkezlerinde reklamsal içeriklerin sunulması, okullarda giriş-çıkış güvenliği ve fabrikalarda ürün taşıma gibi işlevler planlanan uygulamalar arasında yer alıyor.

Çintaş, "Bizim robotumuz, dünya geneli yapılan anket araştırmalarını araştırdıktan sonra ve restoranlarda yapılan talepler üzerine geliştirmeye başladık. Bir yıllık bir süreç içinde yüzde seksen üzeri yerlilikle robotumuzu ürettik" ifadeleriyle projenin arka planına ilişkin bilgi veriyor. Ekip; yazılımın dinamik yapısı ve yerli donanım nedeniyle robotun farklı sektörlere kolayca uyarlanabileceğini belirtiyor.

Seri üretime geçilmesi durumunda bu robotun restoranların yanı sıra sağlık kuruluşları, alışveriş merkezleri, okullar ve fabrikalar gibi çok sayıda alanda kullanılması hedefleniyor. Proje, yerli teknolojiye dayalı esnek çözüm arayan işletmeler için yeni bir seçenek sunuyor.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDE (ETÜ) GELİŞTİRİLEN YÜZDE 80’İN ÜZERİNDE YERLİLİK ORANINA SAHİP SERVİS ROBOTU, RESTORANLARDA MASA SERVİSİ, REKLAM GÖSTERİMİ VE ÇEŞİTLİ ORGANİZASYONLARDA GÖREV ALIRKEN SAĞLIK, EĞİTİM, ALIŞVERİŞ VE SANAYİ GİBİ FARKLI SEKTÖRLERDE DE KULLANILABİLECEK.