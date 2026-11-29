operasyon ve yakalama:
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan aranan U.A.'yı tespit ederek yakaladı. Şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
ele geçirilen malzemeler:
U.A.'nın iş yerinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 97 adet 9 milimetre fişek ile 25 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.A., gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla adli makamlara sevk edildi.
ARANAN U.A.’NIN İŞ YERİNDE RUHSATSIZ TABANCA VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ.
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