Kırşehir'de yol kontrolünde çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve ürün yakalandı

operasyonun ayrıntıları:

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri analiz çalışması sonucu bir aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde araçta arama yapıldı ve gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen malzemeler tespit edildi.

araçta ele geçirilenler:

Aramada toplam 750 paket gümrük kaçağı sigara ile 120 adet gümrük kaçağı ürün bulundu. Ele geçirilen malların miktarı ve türü, ekiplerin ön çalışmalarıyla hedeflenen denetimlerin doğruluğunu ortaya koydu.

yasal süreç ve soruşturma:

Olayla bağlantılı olarak A. adlı şahıs olarak kaydedilen H.İ.M.A.H. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturmayı yürüten birimler, ele geçirilen ürünlerin kaynağı ve dağıtım zincirine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

KOM ekiplerinin bu tür analiz ve durdurma uygulamaları, kaçakçılığın engellenmesine yönelik önleyici faaliyetler arasında yer alıyor. Yetkililer, benzer denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

KIRŞEHİR’DE POLİS DURDURULAN ARAÇTA 750 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA VE 120 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜN ELE GEÇİRDİ.