Dikiltaş'ta bariyerlere çarpan tır ulaşımı saatlerce aksattı

kaza ve yolun kapanması:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova-Van kara yolunun Dikiltaş mevkiinde bir tırın bariyerlere çarpması sonucu ulaşım durdu. Olayda tırın plakası 34 PUS 683 olarak kaydedildi. Kaza nedeniyle iki yönlü trafik tamamen kesildi ve bölgede ilerleyen araçlar yolda beklemek zorunda kaldı.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, tırı bulunduğu yerden kaldırabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü titiz ve koordineli müdahale yaklaşık 4 saat sürdü. Bu süre içinde yolun güvenli bir şekilde temizlenmesi ve bariyerlerin kontrolü sağlandı.

ulaşımın yeniden sağlanması:

Yaklaşık dört saatlik çalışmanın ardından tır yoldan çekildi ve güzergâh kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı. Yetkililer, operasyon tamamlanana kadar sürücülerin ve yolcuların güvenliği için yönlendirme ve kontrol uyguladıklarını bildirdi. Olayla ilgili neden henüz belirlenemedi.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE BARİYERLERE ÇARPARAK KARA YOLUNU ADETA İKİYE BÖLEN TIR, EKİPLERİN 4 SAATLİK NEFES KESEN ÇALIŞMASI SONUCU KALDIRILDI. KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞUNUN OLUŞTUĞU GÜZERGAH, ÇİFT YÖNLÜ OLARAK YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI.