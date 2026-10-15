Samsunspor'da rota değişti: Nenad Bjelica göreve başladı

Samsunspor, ligde üst üste alınan 5 mağlubiyet sonrası teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayırdı ve yerine Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'yı getirdi.

geliş ve ilk izlenimler:

Bjelica gece geç saatlerde Samsun'a geldi; kulübün paylaştığı fotoğrafta teknik direktör takım atkısıyla poz verdi. Daha önce Türkiye'de Trabzonspor'u çalıştırmış olan Bjelica, 2023-2024 sezonunda bordo-mavililerin başında çıktığı 16 karşılaşmada 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet almış ve maç başına ortalama 1,5 puan tutturmuştu.

kariyer geçmişi ve sözleşme koşulları:

Bjelica teknik direktörlük kariyerine FC Lustenau'da başladı; ardından WAC - St. Andr, Austria Wien, Spezia Calcio, Lech Poznan, Dinamo Zagreb, Trabzonspor, Union Berlin ve tekrar Dinamo Zagreb'i çalıştırdı. Samsunspor ile sezon sonuna kadar yapılan anlaşmada opsiyona bağlı uzatma maddesi bulunduğu öğrenildi.

Kulübün açıklamasına göre Bjelica'nın sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar geçerli. İlk Dinamo Zagreb dönemi hariç çalıştırdığı takımların tamamında maç başına 2 puan ortalamasının altında kaldığı not edildi.

Samsunspor, yeni teknik direktörün gelişini sosyal medyada "Samsun'a hoş geldin Nenad Bjelica!" paylaşımıyla kamuoyuna duyurdu.

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