Dolar 49,4065 +0,08%
Euro 55,1126 -0,27%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.556,35 +0,48%
EUR/USD 1,1159 -0,39%
Brent Petrol 106,06 +0,00%
--°

Armutlu'da selde sürüklenen kişiyi vatandaş kurtardı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde Köyiçi mevkisinde meydana gelen selde hastane yolunda bir kişi sulara kapıldı; vatandaş kurtardı, araçlar sürüklendi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 00:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Armutlu'da selde sürüklenen kişiyi vatandaş kurtardı

Armutlu'da selde sürüklenen kişiyi vatandaş kurtardı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Köyiçi mevkisinde, hastane yolunda sokak ve caddelerde sel oluştu. Hastane yolu üzerinde sel sularına kapılan bir kişi, çevredeki bir vatandaşın çabasıyla kurtarıldı.

Olayın seyrine ilişkin gözlemler:

Yoğun yağış sonucu yollarda su birikintileri oluştu ve bazı araçların sel sularıyla sürüklendiği görüldü. Kurtarma anı çevrede bulunanların müdahalesiyle gerçekleşirken, olay bölgesinde kısa süreli panik yaşandığı bildirildi.

Çalışmalar ve müdahale:

Bölgede, yetkililerce bildirildiğine göre ekiplerin iş makineleriyle çalışma yürüttüğü öğrenildi. Çalışmaların ağırlıklı olarak su tahliyesi ve ulaşımın normale döndürülmesine yönelik olduğu aktarılıyor.

YALOVA’NIN ARMUTLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN SOKAK VE CADDELERDE SEL SULARI...

YALOVA’NIN ARMUTLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN SOKAK VE CADDELERDE SEL SULARI OLUŞTU. KÖYİÇİ MEVKİSİNDE HASTANE YOLU ÜZERİNDE SOKAKTAN GEÇEN SEL SULARINA KAPILAN BİR KİŞİ, ÇEVREDEKİ BAŞKA BİR VATANDAŞ TARAFINDAN KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocaeli'de gece sağanağı günlük yaşamı aksattı: sokaklar suyla kaplandı
images

Vinç kurtarma çalışması sırasında eşek sahibine doğru ilerledi
images

Yağmur sonrası kaygan zemin refüjde takla attırdı: sürücü hastaneye kaldırıldı
images

İnegöl'de kullanılmayan büyükbaş çiftliği yangında ağır hasar gördü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gebze'de sağanak alt geçit ve caddeleri su altında bıraktı

Kocaeli'de gece sağanağı günlük yaşamı aksattı: sokaklar suyla kaplandı

Vinç kurtarma çalışması sırasında eşek sahibine doğru ilerledi

Yağmur sonrası kaygan zemin refüjde takla attırdı: sürücü hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı