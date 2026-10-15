Armutlu'da selde sürüklenen kişiyi vatandaş kurtardı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Köyiçi mevkisinde, hastane yolunda sokak ve caddelerde sel oluştu. Hastane yolu üzerinde sel sularına kapılan bir kişi, çevredeki bir vatandaşın çabasıyla kurtarıldı.

Olayın seyrine ilişkin gözlemler:

Yoğun yağış sonucu yollarda su birikintileri oluştu ve bazı araçların sel sularıyla sürüklendiği görüldü. Kurtarma anı çevrede bulunanların müdahalesiyle gerçekleşirken, olay bölgesinde kısa süreli panik yaşandığı bildirildi.

Çalışmalar ve müdahale:

Bölgede, yetkililerce bildirildiğine göre ekiplerin iş makineleriyle çalışma yürüttüğü öğrenildi. Çalışmaların ağırlıklı olarak su tahliyesi ve ulaşımın normale döndürülmesine yönelik olduğu aktarılıyor.

YALOVA’NIN ARMUTLU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN SOKAK VE CADDELERDE SEL SULARI OLUŞTU. KÖYİÇİ MEVKİSİNDE HASTANE YOLU ÜZERİNDE SOKAKTAN GEÇEN SEL SULARINA KAPILAN BİR KİŞİ, ÇEVREDEKİ BAŞKA BİR VATANDAŞ TARAFINDAN KURTARILDI.