Yağmur sonrası kaygan zemin refüjde takla attırdı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Yağmur sonrası refüjde takla: kazada sürücü yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Karaman'da akşam saatlerinde yaşanan trafik kazası, yağmurun zemini kayganlaştırmasıyla başladı. Edinilen bilgilere göre, saat 22.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde seyir halinde olan B.Ü. (35) yönetimindeki 34 AJ 4109 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Aracın ilk olarak refüjde bulunan beton mantar dubalara çarptığı, çarpmanın ardından aracın karşı şeride geçtiği ve bir trafik levhasını de devirdikten sonra boş araziye girip takla attığı belirtildi.

müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü B.Ü., daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı; ekipler olay yerinde inceleme yaparken kazanın nedenleri ve oluş şekliyle ilgili tutanak tutulduğu bildirildi.

Yetkililer, yağışlı havalarda yol yüzeyinin kayganlaşabileceğine dikkat çekerek sürücülerin hız ve takip mesafesine özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

KARAMAN’DA YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, REFÜJDEKİ BETON DUBALARA ÇARPTIKTAN SONRA KARŞI ŞERİDE GEÇEREK BOŞ ARAZİYE TAKLA ATTI. KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.