İnegöl'de kullanılmayan büyükbaş çiftliği yangında ağır hasar gördü

Yangın, saat 23.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler kısa sürede yapıyı sardı.

itfaiyenin müdahalesi ve müdahale süresi:

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar durumu ve soruşturma:

Çiftliğin o sırada kullanılmadığı öğrenilirken yangın sonucu yapıda büyük çapta hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

BURSA’DA KORKUTAN ÇİFTLİK YANGINI… ALEV ALEV YANDI