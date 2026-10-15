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İnegöl'de kullanılmayan büyükbaş çiftliği yangında ağır hasar gördü

İnegöl Ortaköy'deki kullanılmayan büyükbaş çiftliği çıkan yangında büyük hasar gördü; itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 00:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İnegöl'de kullanılmayan büyükbaş çiftliği yangında ağır hasar gördü

İnegöl'de kullanılmayan büyükbaş çiftliği yangında ağır hasar gördü

Yangın, saat 23.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler kısa sürede yapıyı sardı.

itfaiyenin müdahalesi ve müdahale süresi:

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar durumu ve soruşturma:

Çiftliğin o sırada kullanılmadığı öğrenilirken yangın sonucu yapıda büyük çapta hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

BURSA’DA KORKUTAN ÇİFTLİK YANGINI… ALEV ALEV YANDI

BURSA’DA KORKUTAN ÇİFTLİK YANGINI… ALEV ALEV YANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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