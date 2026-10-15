Vinç kurtarma çalışması sırasında eşek sahibine doğru ilerledi

Olay yeri ve müdahale

Düzce'nin Ağaköyü Mahallesi'nden geçen Asar Deresinde bir eşek dereye düştü. Durumu fark eden çevredekiler ve itfaiye ekipleri olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı.

Kurtarma çalışması vinçle sürdü

Eşeği bulunduğu yerden çıkarmak için ekipler vinç desteğiyle çalışma yürüttü. Kurtarma sırasında hem ekiplerin hem de civardaki vatandaşların koordineli müdahalesi dikkat çekti.

Eşek sahibini görünce tepki verdi

Vinçle süren kurtarma çabalarının devam ettiği sırada eşek, uzakta duran sahibini fark etti. Eşek, dere içinde hızla ilerleyerek sahibinin bulunduğu noktaya doğru yürüdü ve bu hareketi kurtarma çalışmalarına tanıklık edenlerin dikkatini çekti.

DÜZCE’DE DEREYE DÜŞEN EŞEĞİ VİNÇLE KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILIRKEN, EŞEK SAHİBİNİ GÖRÜNCE ONA KOŞTU.