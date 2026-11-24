Antalya'da seçim forumunda oy güvenliği, katılım ve dezenformasyon tartışıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düzenlenen Antalya Uluslararası Seçim Forumu (AIEF), 24-25 Kasım tarihlerinde Aksu'daki ATGV Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde başladı. Forumda 23 ülke ve bir uluslararası kuruluştan 75'i aşkın katılımcı bir araya geldi.

Kolombiya'dan Venezuela'ya, Tayland'dan Güney Kore'ye, Avrupa'dan Türk cumhuriyetlerine uzanan geniş bir coğrafyadan gelen temsilciler, seçim süreçlerine ilişkin uluslararası tecrübelerin yanı sıra yeni teknolojilerin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına odaklandı.

forumun gündemi ve tartışılan başlıklar:

Forumun ana gündem maddeleri arasında seçim güvenliği, seçmen katılımının artırılması ve dijital platformlarda artan dezenformasyon ile deepfake uygulamalarına karşı alınabilecek önlemler yer aldı. YSK Başkanı Serdar Mutta, basın mensuplarına yaptığı açıklamada sorunun küresel olduğunu ve katılım trendlerinin düşüş eğiliminde olduğuna dikkat çekti.

Mutta, "Tüm dünyada seçimlere katılım oranlarının azalma trendine girmesiyle seçimlere katılımı nasıl artırabiliriz, seçim güvenliğini nasıl sağlayabiliriz? Yine dijital platformların artmasıyla özellikle dezenformasyon ve deepfake uygulamalarına karşı seçim kurulları olarak nasıl tedbir alırız, bunları konuştuk" ifadelerini kullandı.

türkiye deneyimi ve katılım oranları:

YSK tarafından paylaşılan bilgiler kapsamında Türkiye'nin seçim tecrübeleri uluslararası meslektaşlarla aktarıldı. Mutta, YSK'nın 76 yıllık geçmişine vurgu yaparak 1950'den bu yana şeffaf ve demokratik seçim uygulamalarının sürdüğünü belirtti.

Türkiye'deki yüksek katılım oranlarına değinen Mutta, "Bizde oy verme günü adeta bir bayram havasında geçmekte" sözleriyle vatandaşın seçime katılımındaki coşkuyu öne çıkardı. Ayrıca Türkiye'de seçimlerin çoğunlukla yüzde 80'lerin üzerinde gerçekleştiğini ve son cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 88 olduğunu hatırlattı.

Katılımcı ülkeler, Türkiye'nin uygulamalarından faydalanma isteğini dile getirirken, karşılıklı deneyim paylaşımı sonucu bazı ülkelerin iyi uygulama örneklerini kendi sistemlerine adapte etme gayreti içinde olacakları ifade edildi.

Forum üç oturum halinde sürüyor; gündemin yarınki bölümünde ise dijital uygulamalar ve seçim teknolojileri ile seçmen katılımını artırmaya yönelik yöntemler ele alınacak.

YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK) BAŞKANI SERDAR MUTTA