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Diktepe'de şarampole yuvarlanan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

Batman girişindeki Diktepe mevkiinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı; itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarıp hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diktepe'de şarampole yuvarlanan araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

Kaza ve ilk müdahale:

Batman girişinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Olayda araç hurdaya dönerken, sürücü araç içinde sıkıştı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, kurtarma için koordineli bir çalışma başlattı.

Kurtarma çalışması ve sağlık müdahalesi:

İtfaiye ekiplerinin, sağlık personelinin gözetiminde yürüttüğü müdahale sonucunda sıkışan sürücü çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hasar ve soruşturma:

Kazaya karışan otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Araç plakası ve sürücünün ismi henüz öğrenilemedi. Kolluk kuvvetleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BATMAN GİRİŞİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL...

BATMAN GİRİŞİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI. ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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