İğdır'ın yeni emniyet müdürü kurumla tanıştı, güvenlik gündemi konuşuldu

Vali Taşolar'ın iadei ziyareti:
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atanan İl Emniyet Müdürü Erarslan Er, Vali M. Fırat Taşolar'ı makamında ağırladı.
karşılama ve görüşme:
İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette Vali Taşolar, kurum girişinde İl Emniyet Müdürü Erarslan Er ve emniyet personeli tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından iki yetkili makamda bir süre görüştü.
güvenlik değerlendirmesi:
Görüşmede kentte yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarının durumu ele alındı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar, koordinasyon ve hizmetlerin sürdürülmesine yönelik değerlendirmeler yaptı.
VALİ TAŞOLAR’DAN EMNİYET MÜDÜRÜ ER’E İADEİZİYARET
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