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İğdır'ın yeni emniyet müdürü kurumla tanıştı, güvenlik gündemi konuşuldu

İl Emniyet Müdürü Erarslan Er'i makamında ağırlayan Vali M. Fırat Taşolar, kentte yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İğdır'ın yeni emniyet müdürü kurumla tanıştı, güvenlik gündemi konuşuldu

Vali Taşolar'ın iadei ziyareti:

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atanan İl Emniyet Müdürü Erarslan Er, Vali M. Fırat Taşolar'ı makamında ağırladı.

karşılama ve görüşme:

İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette Vali Taşolar, kurum girişinde İl Emniyet Müdürü Erarslan Er ve emniyet personeli tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından iki yetkili makamda bir süre görüştü.

güvenlik değerlendirmesi:

Görüşmede kentte yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarının durumu ele alındı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar, koordinasyon ve hizmetlerin sürdürülmesine yönelik değerlendirmeler yaptı.

VALİ TAŞOLAR’DAN EMNİYET MÜDÜRÜ ER’E İADEİZİYARET

VALİ TAŞOLAR’DAN EMNİYET MÜDÜRÜ ER’E İADEİZİYARET

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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