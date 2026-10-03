İğdır'ın yeni emniyet müdürü kurumla tanıştı, güvenlik gündemi konuşuldu

Vali Taşolar'ın iadei ziyareti:

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atanan İl Emniyet Müdürü Erarslan Er, Vali M. Fırat Taşolar'ı makamında ağırladı.

karşılama ve görüşme:

İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette Vali Taşolar, kurum girişinde İl Emniyet Müdürü Erarslan Er ve emniyet personeli tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından iki yetkili makamda bir süre görüştü.

güvenlik değerlendirmesi:

Görüşmede kentte yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarının durumu ele alındı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar, koordinasyon ve hizmetlerin sürdürülmesine yönelik değerlendirmeler yaptı.

VALİ TAŞOLAR’DAN EMNİYET MÜDÜRÜ ER’E İADEİZİYARET