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On günlük narkotik dalgası: 75 ilde yapılan operasyonda 714 tutuklama

Son 10 günde 75 ilde düzenlenen operasyonda 985 kilogram 777 gram uyuşturucu ile 1 milyon 537 bin 667 hap ele geçirildi; 714 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

On günlük narkotik dalgası: 75 ilde yapılan operasyonda 714 tutuklama

Operasyonların bilançosu:

İçişleri Bakanlığı, son 10 günde 75 ilde düzenlenen kapsamlı operasyonların sonuçlarını açıkladı.

Paylaşımda, 985 kilogram 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği belirtildi. Toplam bin 297 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 714’ünün tutuklandığı, 179’unun hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı ve diğer işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Operasyonun ölçeği ve katılımcılar:

Açıklamada, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Toplam 75 ilde bin 945 ekip, 4 bin 863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeği ile eş zamanlı müdahaleler gerçekleştirildi.

Yakalanan şüpheliler ve hukuki süreç:

Operasyonlarda yakalanan bin 297 kişiden 714’ü tutuklanırken, 179 kişi hakkında adli kontrol uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Bakanlık mesajı:

İçişleri Bakanlığı paylaşımında şu ifadeye yer verildi: "75 ilde ‘Uyuşturucu Madde Satıcılarına’ yönelik Polisimiz tarafından son 10 günde düzenlenen operasyonlarda; 985 kilogram 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 297 şüpheli yakalandı. 714’ü tutuklandı. 179’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor"

Açıklamada ayrıca, "Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son 10 günde 75 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 714 şüpheli tutuklandı

Son 10 günde 75 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 714 şüpheli tutuklandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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