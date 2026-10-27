Diliskelesi'nde sosyal yaşamı güçlendirecek park ve spor alanı dönüşümü

çalışmalar yerinde incelendi:

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Diliskelesi Mahallesi'nde sürdürülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Ömeroğlu'na meclis üyeleri ve teknik ekip eşlik etti; ekiplerden projelerin ilerleyişi hakkında detaylı bilgiler alındı.

İnceleme kapsamında Necmettin Erbakan Parkı'ndaki yenileme çalışmaları değerlendirilirken, halı sahada tamamlanan çim yenilemesi ile devam eden çevre düzenlemeleri de masaya yatırıldı. Ömeroğlu, sahada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlerle değerlendirmeler gerçekleştirdi.

hedeflenen kazançlar:

Başkan Ömeroğlu, yapılan çalışmaların mahalle sakinlerinin günlük yaşamına doğrudan katkı sunacağını vurguladı. Çocukların güvenle oynayabileceği, gençlerin spor yapabileceği ve ailelerin rahat vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Necmettin Erbakan Parkı'nın yenilenmesinin mahalleye estetik ve kullanım açısından artı sağlayacağı, halı sahanın çevre düzenlemeleriyle daha modern ve güvenli bir spor alanına dönüşeceği ifade edildi. Bu düzenlemelerin, yerel halkın kullanım memnuniyetini artırması ve toplum sağlığına olumlu yansıması bekleniyor.

işbirliği ve teşekkür:

Çalışmalar sırasında elde edilen ilerleme ve sağlanan destekler için Başkan Ömeroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile projede emeği geçen ekiplere teşekkür etti. Yerel yönetimlerin koordinasyonuyla projelerin daha hızlı ve etkin tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Ömeroğlu, Dilovası genelinde vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt veren, yaşam kalitesini yükselten çalışmaların kesintisiz süreceğini, eksikliklerin takip edileceğini ve yapılan düzenlemelerin uzun ömürlü olmasının sağlanacağını aktardı.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ÖMEROĞLU, DİLİSKELESİ MAHALLESİ'NDE YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN NECMETTİN ERBAKAN PARKI İLE ÇİM YENİLEMESİ TAMAMLANAN VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ SÜRDÜRÜLEN HALI SAHADA İNCELEMELERDE BULUNDU.