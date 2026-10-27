Hızlı kilo değil, sağlıklı vücut hedef olmalı

obezite tedavisinde amaçlar:

Denizli Özel Tekden Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota, obezitenin sadece vücut ağırlığıyla sınırlı bir sorun olmadığını ve tedavi sürecinin mutlaka uzman denetiminde planlanması gerektiğini vurguluyor. Aykota'ya göre başarı, yalnızca tartıda görülen rakamın azalması değil; yağ kütlesinin azaltılması, kas dokusunun korunması ve metabolik sağlığın iyileştirilmesi ile ölçülmeli.

zayıflama iğneleri ve muhtemel zararları:

Aykota, zayıflama iğneleriyle sağlanan hızlı kilo kaybına ilişkin uyarılarda bulunuyor. Uzmana göre 'Tartıdaki her kilo kaybı sağlıklı kilo kaybı değildir.' İştahın belirgin şekilde baskılanması bazı hastalarda günlük protein ve enerji alımının ciddi ölçüde azalmasına yol açabiliyor; bunun sonucunda kilo kaybının bir bölümü kas ve yağsız vücut dokusundan gerçekleşebiliyor.

Bu durum özellikle ileri yaştaki bireylerde, yeterli beslenemeyenlerde ve fiziksel aktivitesi düşük hastalarda daha belirgin hale geliyor. Dolayısıyla tedavi planı hazırlanırken proteine dayalı beslenme stratejileri ve direnç egzersizleri gibi kas kütlesini koruyacak uygulamaların düşünülmesi gerektiği belirtiliyor.

kontrolsüz ilaç kullanımına dair uyarılar:

Aykota, toplumda giderek yaygınlaşan kontrolsüz ilaç kullanımına dikkat çekiyor ve şu uyarıyı yapıyor: 'İnternetten, sosyal medyadan veya tavsiye üzerine ilaç kullanmayın'. Bir arkadaşında işe yaradığı ya da sosyal medyada önerildiği için bu tür ilaçlara başlanmaması gerektiğini, her hastanın sağlık durumu, kullandığı ilaçlar ve risk faktörlerinin farklı olduğunu hatırlatıyor.

Özellikle gebelik planlayanlar, belirli tiroid kanseri öyküsü olanlar, ciddi sindirim sistemi rahatsızlığı yaşayanlar ve eşlik eden kronik hastalıkları bulunan kişilerin ayrıntılı değerlendirmeden sonra tedaviye başlaması gerektiği vurgulanıyor. Aykota, tedavinin 'hekim kontrolünde, kişiye uygun dozlarda ve düzenli takiple yürütülmesi' gerektiğini ifade ediyor.

Sonuç olarak, Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota'nın mesajı net: kısa sürede mümkün olduğunca çok kilo vermek değil, uzun yıllar sürdürülebilen, metabolik sağlığı iyileştiren sonuçlar elde etmek hedeflenmeli. Zayıflama iğneleri doğru hasta seçildiğinde değerli bir seçenek olabilir; ancak bilinçsiz kullanım sağlık açısından ciddi riskler taşır.

DENİZLİ ÖZEL TEKDEN HASTANESİ OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ UZMANI DOÇ. DR. MUHAMMED RAŞİD AYKOTA, OBEZİTENİN YALNIZCA FAZLA KİLODAN İBARET OLMADIĞINI VE SÜRECİN UZMAN KONTROLÜNDE YÜRÜTÜLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK; "TARTIDAKİ HER KİLO KAYBI SAĞLIKLI KİLO KAYBI DEĞİLDİR" DEDİ.