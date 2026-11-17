Proje detayları:

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ne kazandırılması planlanan 24 sınıflı ortaokulun yapım ihalesi tarihlendirildi. İhale ilanı yayımlandı ve sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi hedefleniyor.

Yapım ihalesi, 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 10.30'da Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Proje, yer tesliminden itibaren 360 takvim günü içinde tamamlanacak şekilde planlandı.

Bodrum, zemin ve üç normal kattan oluşacak şekilde projelendirilen okul binası, bölgedeki eğitim kapasitesini ve fiziki donanımı artırmayı hedefliyor.

Baybatur'un değerlendirmesi:

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Muradiye Mahallesi'nin gelişen bir yerleşim bölgesi olduğuna dikkat çekerek projenin bölgedeki eğitim ihtiyacına cevap vereceğini belirtti. Baybatur, "Muradiye Mahallemizin eğitim altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Evlatlarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesi, öğretmenlerimizin daha nitelikli fiziki imkânlarda görev yapması bizim için büyük önem taşıyor. Eğitim yatırımlarını yalnızca bugünün ihtiyacını karşılayan hizmetler olarak değil, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımlar olarak görüyoruz" dedi.

Baybatur ayrıca, "Muradiye’mize kazandıracağımız 24 sınıflı yeni ortaokulumuzun öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı ve Manisa’daki eğitim yatırımlarına verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti.

Beklenen etkiler:

Yeni okul, Muradiye'nin artan yerleşim ve nüfus dinamikleri göz önünde bulundurulduğunda bölgedeki okul ihtiyacını azaltmaya yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor. Fiziki kapasite artışı ve modern eğitim mekânları, hem öğrenci hem de öğretmen düzeyinde eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacak.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından inşaatın planlandığı takvim içinde ilerleyip ilerlemediği takip edilecek; yer teslimi sonrası 360 günlük süre yatırımın tamamlanma takvimi için ana gösterge olacak.

MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNE BAĞLI MURADİYE MAHALLESİ’NE KAZANDIRILACAK 24 DERSLİKLİ ORTAOKULUN YAPIM İHALESİ 11 ARALIK’TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK. YER TESLİMİNDEN İTİBAREN 360 TAKVİM GÜNÜNDE TAMAMLANMASI PLANLANAN OKUL, BÖLGENİN EĞİTİM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK.