ziyaretin amacı ve sunum:

Afyonkarahisar Bolvadin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yönetici, öğretmen ve öğrencileri, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş'i makamında ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı çift kanatlı uçak modelleri takdim edildi.

eğitimde yetenek geliştirme:

Mehmet Ali Keleş, genç beyinlerin bilim ve teknolojiyle buluşmasını her zaman desteklediklerini vurgulayarak, BİLSEM yönetici, öğretmen ve öğrencilere değerli emekleri için teşekkür etti.

proje kapsamı ve kazanımlar:

Ziyarette, faydalı model kapsamında yürütülen projelerle öğrencilerin basit tasarımlardan karmaşık uçak modellerine uzanan üretim becerisi kazandığına dikkat çekildi. Bu tür bilim odaklı çalışmaların gençlerin teknik vizyonuna ve uygulama yeteneklerine önemli katkı sunduğu ifade edildi.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile BİLSEM arasındaki bu tür iş birliklerinin, geleceğin mühendis ve tasarımcılarını yetiştirmede önemli rol oynadığı belirtildi.

İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ (SAĞDA KRAVATLI) GENÇ BEYİNLERİN BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞMASINI HER ZAMAN DESTEKLEDİKLERİNİ BELİRTTİ.