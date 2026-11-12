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Direksiyon hakimiyeti kaybı tarlaya devirdi: Osmaniye'de 14 işçi yaralandı

Osmaniye Dervişiye yolu Aslaniye mevkiinde sürücünün hakimiyetini kaybettiği 80 AIR 404 plakalı minibüs tarlaya devrildi; 14 tarım işçisi yaralandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 18:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Direksiyon hakimiyeti kaybı tarlaya devirdi: Osmaniye'de 14 işçi yaralandı

Osmaniye'de minibüs tarlaya devrildi

Osmaniye’de tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza, Dervişiye yolu Aslaniye köyü mevkiinde meydana geldi.

Kaza ve araçta yaşananlar:

Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan 80 AIR 404 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada araçta bulunan yolcular yaralandı.

Müdahale, nakil ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

OSMANİYE&#039;DE TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN TARLAYA DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

OSMANİYE'DE TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN TARLAYA DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 14 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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