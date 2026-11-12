kız meselesi tramvay durağında 3 kişiyi yaraladı: 19 yaşındaki zanlı tutuklandı

Olayın detayları:

Olay, Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Tramvay Durağı'nda dün akşam meydana geldi. İddialara göre, kız meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve 19 yaşındaki K.D. bıçakla saldırdı.

Saldırıda H.A. (16) sırtından, A.A.A. (21) bacağından ve boynundan, A.A. ise sol elinden yaralandı. Yaralanan üç kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı ve şüpheli K.D. yakalanarak Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi; mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

Tramvay durağında 3 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı