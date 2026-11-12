Dolar 50,2528 +0,05%
Euro 55,7229 -0,05%
Bist 11.811,19 +1,24%
Altın Gram 6.260,85 -3,13%
EUR/USD 1,1069 -0,19%
Brent Petrol 93,58 +0,88%
--°

tramvay durağında kız meselesi tartışması: üç kişi bıçaklandı, şüpheli tutuklandı

Samsun'da Kale Mahallesi tramvay durağında kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı; şüpheli K.D. yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 18:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

tramvay durağında kız meselesi tartışması: üç kişi bıçaklandı, şüpheli tutuklandı

Tramvay durağında bıçaklı saldırı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Tramvay Durağı'nda meydana gelen olayda üç kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayın, kız meselesi nedeniyle çıktığı bildirildi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, 19 yaşındaki K.D. ile tartışma yaşadığı kişiler arasında çıkan arbede sırasında K.D. eline aldığı bıçakla saldırdı. H.A. (16) sırtından, A.A.A. (21) bacağından ve boynundan, diğer yaralı A.A. ise elinden bıçaklandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis müdahalesi ve adli süreç:

Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan K.D., Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi. Şüpheli, sevk edildiği Samsun Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Soruşturmayı yürüten birimler olayla ilgili çalışmayı sürdürürken, yaralıların sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKAN TARTIŞMADA 3 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALAYAN 19...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKAN TARTIŞMADA 3 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALAYAN 19 YAŞINDAKİ K.D., TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Efeler'de uyuşturucu ve silah ele geçirildi; bir şüpheli tutuklandı
images

Vezirköprü'de çalışma sırasında yüksekten düşen işçinin ölümü soruşturuluyor
images

Mesleki eylemde helyum balonu patladı: 4 kişi yaralandı
images

Barınaktan kaçırılan pitbull yeniden belediyeye teslim edildi, şüpheli adli kont...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Abdallı kırsal mahallesinde akrabalar arasında silahla çatışma: bir ağır yaralı

Malatya'da Yeşilyurt'ta helikopter kazası: ekipler bölgeye sevk edildi

Türkeli müftüsü hayırseverlere teşekkür belgelerini takdim etti

Efeler'de uyuşturucu ve silah ele geçirildi; bir şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi