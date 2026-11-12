tramvay durağında kız meselesi tartışması: üç kişi bıçaklandı, şüpheli tutuklandı

Tramvay durağında bıçaklı saldırı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Tramvay Durağı'nda meydana gelen olayda üç kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayın, kız meselesi nedeniyle çıktığı bildirildi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, 19 yaşındaki K.D. ile tartışma yaşadığı kişiler arasında çıkan arbede sırasında K.D. eline aldığı bıçakla saldırdı. H.A. (16) sırtından, A.A.A. (21) bacağından ve boynundan, diğer yaralı A.A. ise elinden bıçaklandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis müdahalesi ve adli süreç:

Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan K.D., Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi. Şüpheli, sevk edildiği Samsun Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Soruşturmayı yürüten birimler olayla ilgili çalışmayı sürdürürken, yaralıların sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKAN TARTIŞMADA 3 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALAYAN 19 YAŞINDAKİ K.D., TUTUKLANDI.