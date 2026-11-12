Kabil'de yeni açılımlar: Rusya ile Afganistan ekonomik iş birliğini masaya yatırdı

Kapsamlı temaslar ve öncelikli alanlar:

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexey Overchuk liderliğindeki heyet, ekonomik iş birliğini görüşmek üzere başkent Kabil'e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Overchuk, Afganistan’ın Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulghani Birader ile bir araya geldi.

Birader görüşmede, ülkenin stratejik konumu, zengin doğal kaynakları ve yaklaşık 24 milyonluk çalışma çağındaki nüfusunun yatırım ve ekonomik kalkınma için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Afgan tarafı, özellikle sanayi parkları, ortak özel ekonomik bölgeler ve kuru limanlar gibi altyapı projelerine ve uluslararası standartlarda yatırımlara öncelik verilmesini talep etti.

Yatırım teklifleri ve altyapı odakları:

Görüşmede öne çıkan talepler arasında, Rusya ile sanayi ortaklıkları kurulması, özel ekonomik bölgeler aracılığıyla üretimin artırılması ve ticaret altyapısına yönelik yatırımların güçlendirilmesi yer aldı. Afgan tarafı ayrıca, tarım ve lojistik zincirlerini destekleyecek projeler ve kuru limanlara ilişkin düzenlemeler için iş birliği çağrısında bulundu.

Toplantıda ayrıca gübre üretimi özelinde de adımlar konuşuldu; Overchuk, Afganistan hükümetinin Rus gübreleriyle ilgilendiğini belirterek, Afganistan’da doğrudan gübre üretim tesisleri kurulmasının gündemde olduğunu kaydetti.

Rus iş dünyasının katılımı ve sektör öncelikleri:

Overchuk, ziyarete ilişkin olarak, "Bugün heyetimizde, onlarca Rus şirketini temsil eden 70’ten fazla iş insanı bulunuyor. Bu şirketlerin birçoğu halihazırda Afganistan’da faaliyet gösterirken, pek çoğu da ülkede çalışmaya başlamak istiyor. Bizim açımızdan öncelikli görev, iş dünyaları arasındaki temasların sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için gerekli şartları oluşturmak" ifadelerini kullandı.

Heyette temsil edilen şirketlerin ulaştırma, lojistik, tarım ve ilaç sektörlerinde faaliyet gösterdiği, bu alanların öncelikli yatırım hedefleri arasında olduğu belirtildi. Overchuk ayrıca, "Afganistan hükümetinin Rusya ile ilişkileri geliştirmeye büyük ilgi gösterdiğini görüyoruz. Biz de bu konuda her şeyden önce ekonominin gelişmesi, istihdamın artması, insanların düzenli gelir elde etmesi ve barış içinde yaşayabilmesi için Afganistan’ı desteklemeye hazırız" dedi.

Ziyaret, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri derinleştirme ve ekonomik ile ticari iş birliğini genişletme yollarının ele alınması açısından bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Tarafların, söz konusu alanlarda somut adımlar atılması ve iş dünyasıyla kamu kurumları arasında koordinasyon sağlanması yönünde mutabakat zemini oluşturması bekleniyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexey Overchuk liderliğindeki heyet, Afganistan ile ekonomik iş birliğini görüşmek üzere başkent Kabil'e resmi ziyaret gerçekleştirirken Overchuk, temasları kapsamında Afganistan'ın Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulghani Birader ile bir araya geldi.