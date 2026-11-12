Kıyıköy'de sürdürülebilir avcılık için trol teknelerinde sıkı denetim

Kıyıköy'de denetimler:

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kıyıköy Balıkçı Barınağı'nda trol ve ortasu trolü teknelerini denetledi. Kontrollerde su ürünleri avcılığına ilişkin mevzuata uygunluk ve balıkçılık faaliyetleri detaylı şekilde incelendi.

denetimin kapsamı:

Kontroller, teknelerin faaliyetlerinin yürürlükteki kurallara uygunluğunu tespit etmeye yönelik olarak gerçekleştirildi. Denetimlerde, amaçlanan hedefler doğrultusunda uygulama ve süreçlerin mevzuata uygunluğu değerlendirildi.

amaç ve gelecek adımlar:

Yetkililer, denetimlerin denizlerdeki balık popülasyonunun korunması, kaçak avcılığın önlenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yapıldığını bildirdi. Ayrıca, denizlerdeki doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması doğrultusunda su ürünleri denetimlerinin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

KIRKLARELİ'NİN VİZE İLÇESİNE BAĞLI KIYIKÖY BELDESİNDE, BALIKÇI TEKNELERİNE YÖNELİK SU ÜRÜNLERİ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.