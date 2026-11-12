Dolar 50,2543 +0,05%
Euro 55,7098 -0,08%
Bist 11.811,19 +1,24%
Altın Gram 6.259,43 -3,16%
EUR/USD 1,1062 -0,25%
Brent Petrol 93,32 +0,60%
--°

Aranan hükümlü Samsun'da jandarmanın takibiyle yakalandı

Samsun'da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Y., jandarma tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 18:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Aranan hükümlü Samsun'da jandarmanın takibiyle yakalandı

yakalama süreci:

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

adli işlem ve sevk:

Yakalanan hükümlü, işlemler için Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Yapılan adli işlemlerin tamamlanmasının ardından A.Y., akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

gözaltı ve tutuklama sürecinin önemi:

Soruşturma ve yakalama sürecini yürüten ekiplerin koordineli çalışması sonucu hükümlünün bulunup cezasının infazına başlandığı bildirildi. Olay, aranan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik uygulamaların sürdüğünü gösteriyor.

12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Efeler'de uyuşturucu ve silah ele geçirildi; bir şüpheli tutuklandı
images

Vezirköprü'de çalışma sırasında yüksekten düşen işçinin ölümü soruşturuluyor
images

Mesleki eylemde helyum balonu patladı: 4 kişi yaralandı
images

Barınaktan kaçırılan pitbull yeniden belediyeye teslim edildi, şüpheli adli kont...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Efeler'de uyuşturucu ve silah ele geçirildi; bir şüpheli tutuklandı

Vezirköprü'de çalışma sırasında yüksekten düşen işçinin ölümü soruşturuluyor

Muratpaşa'da COP TOWN başladı: plastik kirliliğinin haritası ve kent ölçeğinde iklim tartışıldı

Mesleki eylemde helyum balonu patladı: 4 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi