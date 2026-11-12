Aranan hükümlü Samsun'da jandarmanın takibiyle yakalandı

yakalama süreci:
İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
adli işlem ve sevk:
Yakalanan hükümlü, işlemler için Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Yapılan adli işlemlerin tamamlanmasının ardından A.Y., akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
gözaltı ve tutuklama sürecinin önemi:
Soruşturma ve yakalama sürecini yürüten ekiplerin koordineli çalışması sonucu hükümlünün bulunup cezasının infazına başlandığı bildirildi. Olay, aranan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik uygulamaların sürdüğünü gösteriyor.
12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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