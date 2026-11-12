Aranan hükümlü Samsun'da jandarmanın takibiyle yakalandı

yakalama süreci:

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

adli işlem ve sevk:

Yakalanan hükümlü, işlemler için Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Yapılan adli işlemlerin tamamlanmasının ardından A.Y., akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

gözaltı ve tutuklama sürecinin önemi:

Soruşturma ve yakalama sürecini yürüten ekiplerin koordineli çalışması sonucu hükümlünün bulunup cezasının infazına başlandığı bildirildi. Olay, aranan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik uygulamaların sürdüğünü gösteriyor.

12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı