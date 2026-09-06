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Direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği kaza Bingöl'de 2 kişi yaralandı

Bingöl-Diyarbakır karayolu Organize Sanayi Bölgesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı; olayda 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 23:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği kaza Bingöl'de 2 kişi yaralandı

Kaza yeri ve gelişimi:

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı ve kazada 2 kişi yaralandı.

Müdahale ve tahliye:

Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma süreci:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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BİNGÖL’DE OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI: 2 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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