Direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği kaza Bingöl'de 2 kişi yaralandı

Kaza yeri ve gelişimi:
Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı ve kazada 2 kişi yaralandı.
Müdahale ve tahliye:
Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma süreci:
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
BİNGÖL’DE OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI: 2 YARALI
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