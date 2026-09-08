Direksiyonda rahatsızlanan sürücü epilepsi krizi sonucu mezarlığın tel örgüsüne çarptı

Direksiyonda rahatsızlanma sonucu kaza

Samsun'un Bafra ilçesinde, seyir halindeki dolmuşun sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanınca kaza meydana geldi. Olay, İshaklı Mahallesi Dursun Arslan Sokak'ta yaşandı ve kazada sürücü yaralandı.

Kazanın oluş şekli:

Kazada, Oğuzhan Kömürcü (35) yönetimindeki 55 D 4610 plakalı dolmuş, sürücünün aniden rahatsızlanması sonucu kontrolünü yitirdi. Araç, yol kenarındaki mezarlığın tel örgü direğine çarptı; çarpmanın etkisiyle sürücü yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili adli ve idari inceleme ekiplerince başlatılan soruşturma devam ediyor.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE, DİREKSİYON BAŞINDA RAHATSIZLANAN EPİLEPSİ HASTASI DOLMUŞ SÜRÜCÜSÜ, MEZARLIĞIN TEL ÖRGÜ DİREĞİNE ÇARPARAK YARALANDI.