Yargı sürecinin ardından Merve Veziroğlu'na yönelik saldırıda aynı ceza tekrar uygulandı

Olayın ayrıntıları:

Üsküdar'da 4 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 33 yaşındaki Merve Veziroğlu ile eşi 32 yaşındaki Yunus Yıldırım arasında çıkan tartışma şiddetli bir saldırıyla sonlandı. Yıldırım'ın mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Veziroğlu'na saldırdığı ve genç kadının 58 yerinden bıçaklandığı bildirildi. Ağır yaralanan Veziroğlu hastaneye kaldırılırken, Yıldırım gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık hakkında 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 34 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İlk karar ve Yargıtay süreci:

Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Yıldırım, 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak sanık müdafiinin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a gitti.

Yargıtay, müdafiinin itirazlarını değerlendirerek bazı hususlarda bozma kararı verdi. Yargıtay, öldürme kastının, gönüllü vazgeçme ve teşebbüs hükümlerinin uygulanmasına ilişkin itirazları dikkate alarak kararı bozdu ve dosyayı yerel mahkemeye iade etti.

Tekrar görülen duruşma ve mahkeme gerekçesi:

Yargıtay'ın bozmasının ardından Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı yeniden ele aldı. Müşteki Merve Veziroğlu ve taraf avukatları duruşmaya katılırken, sanık Yıldırım tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada sanık, 'Öncelikle öldürme kastım yoktu. Bunun somut bir delili olarak 112 sağlık ekiplerini aradım. Kapı kitleme olayı da yoktur. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum' diye savunma yaptı.

Müşteki Veziroğlu savunmasında, Yargıtay kararının kendisi ve benzer durumda olan masumları korkuttuğunu belirterek yaşadıklarını ayrıntılı şekilde anlattı: 'Yatağın üzerinde üzerime bıçakla geldi ve odanın kapısını kilitledi. İlk önce yorganı kendime doğru çektim. "Sen bütün kadınlara ibret olacaksın, ben 5-6 ay yatıp çıkacağım" dedi. Sonra yorganı üzerimden çekti. İlk bıçağı karnıma sapladı. Her yerimde bıçak izi var 58 tane… Doktorlar bana kan bulamadıkları için kendileri kan verdiler.' Müşteki, Yargıtay kararına itiraz edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti yaptığı değerlendirmede, verilen cezanın yerinde olduğuna hükmetti ve 'gönüllü vazgeçme' unsurunun oluşmadığını belirtti. Buna göre sanık hakkında yine 'eşe yönelik öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'eşe karşı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 26 yıl hapis cezası verildi.

Karar, Yargıtay'ın bozma sonrası yerel mahkemenin olaya ve delillere ilişkin takdirini koruduğunu gösteriyor; süreçte tarafların itiraz hakları devam ediyor.

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