Disiplin oyunuyla Kayserispor engelini aşan Ümraniyespor: Öztürk oyuncularını tebrik etti

Ümraniyespor'ta maç sonrası değerlendirme

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tolga Öztürk, takımın rakibe karşı uyguladığı oyun planına sadık kaldığını vurguladı.

maç özeti:

Öztürk, sahada gösterilen disiplini ve taktik uyumu öne çıkararak, bu yaklaşımın galibiyette belirleyici olduğunu söyledi. Teknik sorumlu, takımın söylemiş oldukları taktik kurallarına uyarak üst düzey bir performans sergilediğini ifade etti.

öztürk'ün değerlendirmesi:

Öztürk, yaptıkları hazırlık süreçlerine de değinerek "Disiplinden hiç ayrılmayan oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum" dedi. Ayrıca, bir hafta boyunca rakip takım analizleri üzerine çalıştıklarını belirtti ve Kayserispor'u da tebrik etti. Öztürk'ün açıklamalarında taktik disiplinin önemi tekrar vurgulandı.

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Tolga Öztürk, rakiplerine karşı uyguladıkları oyun planına sadık kaldıklarını belirterek, "Disiplinden hiç ayrılmayan oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum" dedi.